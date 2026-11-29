Nach der knappen 1:2-Niederlage beim LASK will der TSV Hartberg am Sonntag (14 Uhr) in der ADMIRAL Bundesliga zurück auf die Siegerstraße.

Im Auswärtsspiel bei der SV Ried wartet auf die Oststeirer ein echtes Duell auf Augenhöhe und die Chance auf eine historische Serie.

Im Auswärtsspiel bei der SV Ried wartet auf die Oststeirer ein echtes Duell auf Augenhöhe und die Chance auf eine historische Serie.

Im Auswärtsspiel bei der SV Ried wartet auf die Oststeirer ein echtes Duell auf Augenhöhe und die Chance auf eine historische Serie. Nur ein einziger Punkt trennt die beiden Tabellennachbarn aktuell voneinander.

Kampf um Platz 6

Sowohl Hartberg als auch die Innviertler mischen heuer kräftig im Kampf um einen Platz in den Top-6 mit. Für die Mannschaft von Trainer Markus Schopp spricht vor dem Anpfiff in der BWT Oberösterreichische Arena vor allem die Statistik: Seit viereinhalb Jahren ist der TSV gegen Ried ungeschlagen, die jüngsten sieben Aufeinandertreffen gingen allesamt an die Steirer – darunter auch das spektakuläre 3:2 im Hinspiel.

Kader-Updates und gefährliche Rieder Standards

Personell kann Markus Schopp wieder aus dem Vollen schöpfen. Die zuletzt angeschlagenen Luca Pazourek und Manuel Pfeifer feierten bereits vergangene Woche ihr Comeback und stehen als Optionen bereit. Auf die leichte Schulter darf der TSV die Aufgabe aber keineswegs nehmen. Die Rieder spielen unter Neo-Coach Mario Despotovic eine starke Saison und feierten zuletzt einen Last-Minute-Erfolg gegen den WAC. Besonders bei ruhenden Bällen ist höchste Vorsicht geboten: Mit elf Toren nach Standardsituationen stellen die Oberösterreicher den Ligabestwert – auch im Hinspiel trafen sie nach einem Einwurf gegen Hartberg.

Infos für Fans und TV-Übertragung

Wer die Mannschaft live vor Ort unterstützen möchte, bekommt am Spieltag noch ausreichend Tickets an den Tageskassen für den Gästesektor. Für alle Daheimgebliebenen überträgt Sky Sport Austria das Match ab 14:00 Uhr live als Einzelspiel, ab 18:15 Uhr folgt eine Zusammenfassung in ORF 1.