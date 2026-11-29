Schnee, Après-Ski und prominenter Besuch: Am Montag startet „Schnee Olé“ auf JOYN und ATV in eine neue Staffel. Gleich zum Auftakt sorgt Schlagerlegende Roberto Blanco in Saalbach-Hinterglemm für Partystimmung.

Pünktlich zum Wintereinbruch in Österreich kehrt auch die Pistengaudi ins Fernsehen zurück. Ab Montag, dem 30. November 2026, begleitet „Schnee Olé“ wieder Wintersportfans, Hüttenwirte und Mitarbeiter in Österreichs Skigebieten. Zum Staffelauftakt wartet ein ganz besonderer musikalischer Gast auf die Zuschauer.

Roberto Blanco heizt Gästen in Saalbach-Hinterglemm ein

In der Walleggalm in Saalbach-Hinterglemm sorgt Roberto Blanco mit seinem Auftritt für ausgelassene Stimmung. Trotz seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung ist für den Entertainer jeder Auftritt etwas Besonderes. „Musik hält jung. Ich bin über 70 Jahre im Showbusiness und man hat eine gewisse Erfahrung, aber die Nervosität und Spannung, das Adrenalin ist immer dabei“, erzählt Blanco. Auch Alm-Chef Sepp schwärmt von seinen prominenten Gästen und zeigt sich von der Bodenständigkeit internationaler Stars begeistert.

Après-Ski trifft auf Tankstelle

Einen ungewöhnlichen Schauplatz bietet hingegen das Zillertal. Dort betreibt Familie Emberger mit „Luigi’s Turbo Bar“ einen Après-Ski-Treffpunkt direkt neben einer Tankstelle. Während draußen die Autos vollgetankt werden, herrscht drinnen Partystimmung. Für die Betreiber bedeutet das jede Menge Arbeit zwischen Gastronomie, Tankstelle und Feierbetrieb.

Ein Blick hinter die Kulissen der Pistengaudi

Am Hintertuxer Gletscher zeigt „Schnee Olé“ auch die weniger glamouröse Seite des Wintertourismus. Die Höhenlage und die aufwendige Logistik stellen Wirte und Mitarbeiter vor besondere Herausforderungen. Damit die ausgelassene Stimmung nicht aus dem Ruder läuft, sorgt Security-Mitarbeiter Peter für Ordnung. Die dritte Staffel von „Schnee Olé“ startet am Montag, dem 30. November 2026, um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.