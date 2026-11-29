Von traditionellen Weihnachtskrippen über besondere Adventbräuche bis hin zu regionalem Handwerk: Silvia Schneider und Armin Assinger begeben sich am Montag im ORF auf eine vorweihnachtliche Reise durch Österreich.

Mit „Weihnachten in Österreich“ widmet sich der ORF am Montag, dem 30. November 2026, den unterschiedlichen Advent- und Weihnachtstraditionen in den neun Bundesländern. Silvia Schneider und Armin Assinger führen ab 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON durch die Sendung.

Schneider und Assinger besuchen Winterwunder Mörbisch

Für das Moderatoren-Duo geht es ins burgenländische Mörbisch, wo ein Weihnachtsmarkt mit traditionellem Handwerk und süßen Spezialitäten auf die beiden wartet. Dort treffen sie auch auf Manfred Waba, der laut ORF die größte Krippenlandschaft der Welt geschaffen hat. Lebensgroße Figuren und eine Lichtshow prägen das weihnachtliche Ambiente. Weitere Einblicke in burgenländische Traditionen geben Josef Koo mit dem Handwerk der Blaufärberei sowie der landestypische Brauch des „Aufkindlns“.

Weihnachtsbräuche aus allen neun Bundesländern

Die Sendung führt aber auch in die übrigen Bundesländer. In Wien steht das Winterprogramm im Tiergarten Schönbrunn im Mittelpunkt, während in Salzburg das Weihnachtsschützen-Schießen und der Salzburger Hirtenadvent vorgestellt werden. In der Steiermark begleitet der ORF die Christtagsfreuden-Wanderung von Alpl nach Langenwang, in Tirol werden die Silzer Adventfenster präsentiert. Weitere Stationen sind das traditionelle Herbergsuchen in Oberösterreich, das „Schifferl setzen“ in Niederösterreich, die Adventkränze in Vorarlberg sowie der „Advent wie damals“ im Kärntner Freilichtmuseum in Maria Saal. „Weihnachten in Österreich“ ist am Montag, dem 30. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.