Neue Herausforderungen: Stadt Villach passt Integrationsleitbild an

Als eine der ersten Städte Österreichs setzte Villach im Jahr 2016 ein Integrationsleitbild um. „In den letzten zehn Jahren gab es in diesem Bereich große Veränderungen. Wir passen das Integrationsleitbild nun an die neuen Herausforderungen an. Es muss allen klar sein, dass wir uns von Begriffen wie ‚Kann‘ und ‚Soll‘ verabschieden müssen. Es braucht Muss-Bestimmungen mit konsequenter Durchsetzung“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Ein zentraler Punkt des Integrationsleitbildes werden strenge Maßnahmen wie eine deutliche Anhebung des Deutsch_Niveaus bei der Vergabe städtischer Wohnungen sein. „Integration muss auf klaren Regeln und Vorgaben beruhen. Nur so kann eine Begegnung auf Augenhöhe möglich sein“, sagt Bürgermeister Albel. „Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe. Wer in Villach lebt, soll auch die Möglichkeit haben, sich einzubringen und verstanden zu werden“, sagt Villachs Integrationsreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

©Stadt Villach/Augstein Bürgermeister Günther Albel leitete den Vortrag von Somers ein und skizzierte Villachs Integrationsgrundsätze.

Um zu sehen, wie andere Kommunen mit Integration umgehen, luden die Stadt und der Städtebund Kärnten „Weltbürgermeister“ Bart Somers zu einem Vortrag in das Congress Center. Somers ist Bürgermeister der belgischen Stadt Mechelen, die heute als Paradebeispiel für erfolgreiche Integration gilt. Er setzte eine Null-Toleranz-Politik durch, installierte Überwachungskameras, selbst kleinste Vergehen wurden rigoros geahndet. Gleichzeitig baute der Politiker auf eine breite Palette an Integrationsmaßnahmen. „Jeder muss dazu beitragen, dass eine Stadt sicherer wird“, sagt Somers. Integrationslandesrätin Sara Schaar war beim Vortrag von Somers unter den Zuhörer:innen. „Unser oberstes Ziel ist ein Leben in Sicherheit und gegenseitigem Respekt. Wie Bart Somers zeigt, ist Integration keine Einbahnstraße – sie gelingt dann, wenn Einheimische und Zugewanderte einander offen begegnen, mit Konsequenz und Menschlichkeit handeln und das Wir-Gefühl stärken“, sagt Landesrätin Sara Schaar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2025 um 18:15 Uhr aktualisiert