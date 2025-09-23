Bier & Co.: In Villach wird bald wieder Hopfenherbst gefeiert

Am Villacher Wochenmarkt wird am 27. September beim Hopfenherbst der Herbstbeginn gefeiert. Doch das ist noch nicht alles, was in nächster Zeit dort ansteht.

Der Villacher Wochenmarkt ist nicht nur für frisches Gemüse und regionale Produkte bekannt, sondern auch für seine Feste. Am Samstag, 27. September, wird der Herbstbeginn dort mit einem Hopfenfest gefeiert: Vier heimische Brauereien – Hochtal-Bier aus Bad Bleiberg, Loncium aus Kötschach, die Malle Biermanufaktur aus Wollanig und Turmbräu Melcher aus Maria Gail – schenken beim „Hopfenherbst“ ihre Spezialitäten aus und laden zum Verkosten ein. „Marktvereinsobmann Gerfried Hopf kredenzt wieder Schmankerln zum Verkosten und

Mitnehmen, die gut zum Bier passen“, erklärt Marktreferent Stadtrat Christian Pober.

Erntedankfest und „Coffee with Cops“

Am 11. Oktober folgt das traditionelle Erntedankfest. Stadtpfarrer Richard Pirker segnet die Erntekrone, begleitet von Musik des Finanzchor-Quartetts. Für die Gäste gibt es Kulinarik aus den Marktständen und Kutschenfahrten. Doch das ist noch nicht alles, was der Villacher Wochenmarkt in nächster Zeit bietet: Am 8. und 11. Oktober lädt die Polizei zur Aktion „Coffee with Cops“. Bei einer Tasse Kaffee können Besucherinnen und Besucher mit Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen und in bei einem unkomplizierten Austausch Fragen stellen und über Sicherheitsthemen sprechen.