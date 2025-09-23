Villacher Bauerngman mischt Münchner Oktoberfest auf

Bei der Bauerngman Villach ist immer was los, doch der vergangene Samstag war ein echtes Highlight: Für eine Abordnung des gemeinnützigen Villacher Vereins ging es nämlich auf die „Wiesn“. Sie nahmen am großen Trachten- und Schützenzug zur Eröffnung des Münchner Oktoberfests teil, der auch live im ARD übertragen wurde. Rund 9.000 Menschen in Tracht marschierten dort mit. Großbauer Kurt Maschke und Foab-Bauer Raimund Haberl wurden sogar interviewt. „Was für ein Erlebnis!“, beschreibt die Bauerngman ihre Erfahrung in den sozialen Medien. Und: „Ein unvergesslicher Tag, der einmal mehr gezeigt hat, wie lebendig und kraftvoll unser Brauchtum weit über die Grenzen hinaus ist.“