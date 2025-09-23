Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg
Das Bild auf 5min.at zeigt die Bauerngman Villach beim Münchner Oktoberfest.
Die Bauerngman Villach war beim Oktoberfest in München zu Gast.
Villach/München
23/09/2025
O’zapft is

Villacher Bauerngman mischt Münchner Oktoberfest auf

Eine Abordnung der Villacher Bauerngman war bei der Eröffnung des Münchner Oktoberfests live dabei. Sie marschierten beim Trachten- und Schützenzug mit.

von Gerrit Tscheru
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Bei der Bauerngman Villach ist immer was los, doch der vergangene Samstag war ein echtes Highlight: Für eine Abordnung des gemeinnützigen Villacher Vereins ging es nämlich auf die „Wiesn“. Sie nahmen am großen Trachten- und Schützenzug zur Eröffnung des Münchner Oktoberfests teil, der auch live im ARD übertragen wurde. Rund 9.000 Menschen in Tracht marschierten dort mit. Großbauer Kurt Maschke und Foab-Bauer Raimund Haberl wurden sogar interviewt. „Was für ein Erlebnis!“, beschreibt die Bauerngman ihre Erfahrung in den sozialen Medien. Und: „Ein unvergesslicher Tag, der einmal mehr gezeigt hat, wie lebendig und kraftvoll unser Brauchtum weit über die Grenzen hinaus ist.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: