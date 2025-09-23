Schwanenrettung im Bleistätter Moor: Für ein Tier kam jede Hilfe zu spät

Zu einem tierischen Einsatz rückten zwei Kärntner Feuerwehren am Dienstagvormittag aus. Zwei Schwäne waren im Bleistätter Moor in Not geraten – leider überlebte nur eines der Tiere.

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten die Feuerwehren Steindorf und Feldkirchen am 23. September zu meistern: Am Vormittag mussten die Florianis ins Bleistätter Moor ausrücken, um zwei in Not geratene Schwäne zu bergen.

Ein Schwan gerettet, ein zweiter starb

Mit einem Boot fuhren sie ins Moor hinaus, um die Tiere zu retten. Den Einsatzkräften gelang es, einen der beiden Schwäne lebend zu bergen. Das Tier wurde in die Obhut des Tierschutzkompetenzzentrums (TiKo) übergeben. Für den zweiten Schwan kam jedoch leider jede Hilfe zu spät – „er konnte nur noch leblos geborgen werden“, erklärten die Florianis. Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen untersucht nun die näheren Umstände seines Todes.

©ÖA@BFK07/Uhr/Huber Mit dem Boot fuhren die Florianis aufs Bleistätter Moor, … ©ÖA@BFK07/Uhr/Huber … um zwei Schwäne zu retten.

Solche Einsätze zeigen „Einsatzwillen“

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Steindorf mit sechs und die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen mit zehn Kameraden. „Solche Einsätze zeigen, mit welchem Einsatzwillen und welcher Zusammenarbeit die Freiwilligen Feuerwehren zur Stelle sind – sei es, um Menschenleben zu schützen oder, wie in diesem Fall, Tiere aus höchster Not zu retten“, heißt es seitens der Feuerwehr abschließend.