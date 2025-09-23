Millionenklage gegen Villacher Bank: Drei Kläger fordern Geld zurück

Mit einer Millionenklage muss sich demnächst eine Richterin im Landesgericht Klagenfurt beschäftigen. Drei Villacher fordern nicht weniger als 1.121.000 Euro von einer Villacher Bank zurück.

Betroffen ist jene Villacher Bank, die sich von einem Wertpapierberater getrennt hat, der jetzt im Verdacht steht, Geld unterschlagen zu haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Kunden wollen Bank zivilrechtlich haftbar machen

Zwei Jahre werden von der Villacher Polizei jetzt schon Vorwürfe von angeblich geprellten Bankkunden geprüft. Anfänglich war von insgesamt 18 Millionen die Rede, inzwischen sollen es immerhin noch angeblich sechs Millionen sein. Da strafrechtlich offensichtlich noch immer – und nun schon seit Jahren – trotz penibler Erhebungen zu wenig rauskam, wird offensichtlich von Kunden, die Geld vermissen, versucht, zivilrechtlich die Bank haftbar zu machen. So auch jetzt wieder.

Angestellter ließ angeblich Geld verschwinden

Nachdem wie berichtet eine Italienerin rund 250.000 Euro verlangt und die Bank verklagte, wollen jetzt gleich drei bekannte Villacher mit klingendem Namen 1.121.000 Euro von dem Geldinstitut haben. Der immer gleiche Vorwurf der Kläger: Der vor zwei Jahren entlassene Angestellte habe das ganze Geld vom Konto verschwinden lassen. Alle Unterschriften zu den Behebungen wären gefälscht.

Bank wies Klage zurück

Die Bank wies die Klage zurück und verwies in ihrer Klagebeantwortung darauf, dass es einfach denkunmöglich wäre, an der Kasse, ohne sich zu legitimieren und vor einem Kassier zu unterschreiben, Bargeld beheben zu können. Im Falle der verschwundenen Millionen sei klar nachzuweisen, dass eine Person aus dem Kreise der drei Kläger (!) nach und nach das gesamte Geld in bar an der Kasse behoben hat. Sogar die Uhrzeit sei dazu ausgewiesen. Die Verhandlung findet am 3. Oktober vor Richterin Anna Grabner statt. Es bleibt spannend