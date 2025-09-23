Experten fordern mehr Bundesgeld für Bildung

Der schreckliche Anschlag in einer Grazer Schule und die zunehmenden Probleme mit Gewalt und Extremismus beschäftigten die Experten des Bildungsauschusses des Österreichischen Städtebundes bei ihrer Tagung in Villach. Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig skizzierte das Problem: „Die Kommunen bekommen auch im Bildungsbereich immer mehr Aufgaben, werden aber vom Bund finanziell ausgehungert.“ Eigentlich seien die Städte und Gemeinden lediglich für die Erhaltung der Schulgebäude zuständig. In der Realität gehe es in der Sicherheitsfrage um viel mehr als um kompatible Schließungssysteme. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Wichtig ist Sozialarbeit in den Schulen, Zugang zu psychosozialen Dienstleistungen, Hilfe für Kinder und Familien sowie wirksame Gewaltprävention.“

Gemeinsame Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung

Auch der finanzielle Beitrag des Bundes für die Nachmittagsbetreuung reiche bei weitem nicht aus, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Für Assistenzkräfte für Kinder mit besonderen Bedürfnissen fehle zudem die Unterstützung des Bundes. Wichtig wäre es auch, waren sich die Experten einig, entschlossen gegen die zunehmende Unsicherheit im Cyberspace aktiv zu werden, um Kinder und Jugendliche auch online vor Gewalt und Extremismus zu schützen. Gewaltprävention müsse sich den aktuellen Anforderungen anpassen und sogar einen Schritt voraus sein. Gefordert wird auch, die Elementarpädagogik im Bildungsministerium zu verankern. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Der interne Austausch mit Experten aus anderem Kommunen ist wichtig und bereichernd. Gemeinsame Forderungen des Städtebundes – in diesem Fall nach deutlich mehr finanzieller Unterstützung der Gemeinden für alle Bereichen der Bildungsarbeit – haben mehr Durchsetzungskraft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 16:31 Uhr aktualisiert