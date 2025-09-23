Stadtgrün-Team rettet Bäume mit Druckluft

Wer sein Auto auf Grünflächen neben Bäumen parkt, verdichtet damit den Boden, schadet den Baumwurzeln und gefährdet den ganzen Baum. Mit einer neuen Druckluftlanze bemüht sich das Stadtgrün-Team, den Boden zu durchlüften.

Villach kämpft um die Rettung jedes einzelnen Baumes. Im Fokus der Abteilung Stadtgrün stehen dieser Tage Bäume entlang Straßen, deren Nachbarfläche für wildes Parken missbraucht wird. „Die abgestellten Autos verdichten den Boden und schaden dem Baum enorm“, sagt Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Im schlimmsten Fall wird der Baum ein Opfer des unkorrekten Parkens – was eigentlich ein Tabu sein müsste.“

Stadtgrün rettet Bäume mit Druckluft

Die Abteilung Stadtgrün rückt dem Problem nun mit Druckluft zu Leibe und verbessert bzw. rettet damit belastete Baumstandorte im Stadtgebiet. „Wir setzen eine so genannte Bodendruckluftlanze ein“, erklärt Stadtgrün-Baumexperte Alexander Stelzhammer. „Das ist ein spezieller Presslufthammer, der in einer Tiefe von ca. 50 bis 70 Zentimetern Druckluft in den Boden einbringt.“ Die Druckluft löst bestehende Bodenverdichtungen, vergrößert den Luftanteil und schafft kleine Hohlräume für den Wurzelbereich. Durch den Druck hebt sich der Boden lokal an, überschüssige Luft entweicht über kleine Austrittslöcher. In die neu entstandenen Hohlräume wird durchwurzelbares Substrat gefüllt, damit die Luft dauerhaft im Boden gehalten wird. Das Ergebnis: bessere Durchlüftung, nachhaltige Lockerung des Wurzelraumes und spürbare Steigerung der Baumvitalität. Die Methode wurde bisher an drei Standorten getestet – an insgesamt 34 Bäumen in der Warmbader Allee, der Franz-Xaver-Wirth-Straße und am Parkplatz Silbersee.

„In Zeiten des Klimawandels sind vitale Stadtbäume unverzichtbar“

Stezlhammer: „Ziel dieser Maßnahme ist es, die bestehenden Bäume langfristig zu erhalten – Baumschutz geht vor Fällung.“ Und Vizebürgermeisterin Katholnig ergänzt: „Gerade in Zeiten des Klimawandels sind vitale Stadtbäume unverzichtbar, um Schatten zu spenden, Hitze zu reduzieren und die Lebensqualität im öffentlichen Raum zu sichern.“ Um die positiven Effekte langfristig zu sichern, ist es entscheidend, dass die Grünflächen nicht erneut verdichtet werden. Sie dürfen weder befahren noch als Lagerflächen für Materialien genutzt werden. Nur so bleibt der Boden durchlässig und vital.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 18:51 Uhr aktualisiert