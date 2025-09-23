Villach soll einen öffentlichen Fahrradspielplatz bekommen

Verantwortung Erde fordert die Prüfung und Umsetzung eines öffentlichen Fahrradspielplatzes in Villach - und bringt einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat ein.

Das Bild zeigt einen Fahrradspielplatz in Rattenburg. Auch in Villach soll es bald einen geben, wenn es nach Verantwortung Erde geht.

In Villach fehlt bislang ein frei zugängliches, spielerisches Angebot in Innenstadtnähe, bei dem Kinder den sicheren Umgang mit dem Fahrrad erlernen können, findet zumindest Verantwortung Erde. Deshalb fordert die politische Bewegung mit einem aktuellen Antrag im Villacher Gemeinderat die Prüfung und Umsetzung eines öffentlichen Fahrradspielplatzes.

Dobernig: „wollen Kindern die Möglichkeit geben, Radfahren spielerisch und sicher zu lernen“

„Ein Fahrradspielplatz kombiniert die Vorteile von Spielplatz, Verkehrserziehung und Bewegungsförderung“, heißt es dazu in einer Aussendung. Dieser könne zum Beispiel auch als Veranstaltungsfläche, etwa für die Europäische Mobilitätswoche oder Radfahrkurse dienen. Außerdem wäre es eine sichere Trainingsumgebung für Kinder. „Wir wollen Kindern die Möglichkeit geben, Radfahren spielerisch und sicher zu lernen. Damit fördern wir nicht nur Bewegung und Gesundheit, sondern auch ein klimafreundliches Mobilitätsverhalten für die Zukunft“, so Gerald Dobernig von Verantwortung Erde. Zudem könne der Fahrradspielplatz als neuer Begegnungsraum für Familien, Schulen und Freizeitpädagogik dienen.

Mögliche Standorte

Der Bedarf sei auch zur Entlastung des bestehenden Skateparks am Wasenboden gegeben. „Um weitere Bodenversiegelung zu vermeiden, die in Villach leider zu oft mit Negativpreisen bedacht wird, kann der neue Fahrradspielplatz auf bereits versiegelten Flächen, als Mehrfachnutzung oder in unversiegelter Form umgesetzt werden“, heißt es in der Verantwortung Erde-Aussendung.