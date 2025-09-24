80-Kilo-Tresor bei Einbruch in Gailtaler Wohnhaus gestohlen

Einen 80 Kilo schweren Tresor ließen bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Feistritz an der Gail mitgehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Einbruch dürfte sich zwischen 14.30 und 17.30 Uhr zugetragen haben, wie die Beamten der Polizeiinspektion Arnoldstein mitteilten. Die bislang unbekannten Täter dürften über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss ins Innere des Hauses gelangt sein. In der Folge durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen einen 80 Kilo schweren Tresor samt Inhalt. Auch Bargeldbestände, Gutscheinkarten und Modeschmuck nahmen sie an sich.

Ermittlungen nach Einbruch in Feistritz laufen

Schließlich verließen sie das Gebäude wieder über die Terrassentür. „Den Bewohnern entstand ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.