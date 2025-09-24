Futsal-Auftaktpartie: Erstes Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Wels

Der LPSV Kärnten beginnt die neue Saison in der 1. ÖFB Futsal Bundesliga mit einem Heimspiel am 5. Oktober 2025, um 17 Uhr, in der Sporthalle St. Martin in Villach. Der Gegner ist kein Geringerer als der Aufsteiger 1. FSV Wels.

Der Futsal-Startschuss ist gefallen, und der LPSV Kärnten (am Foto) steht vor einer der spannendsten und gleichzeitig anspruchsvollsten Saisons seiner Vereinsgeschichte.

Die 1. ÖFB Futsal Bundesliga geht mit zwölf Teams in die Spielzeit 2025/26, wobei bereits der Startschuss am 5. Oktober eine besondere Brisanz mit sich bringt. Mit der Ligareform hin zur Zehnerliga in der Saison 2026/27 ist klar: Die Zeit der Experimente ist vorbei. Die Villacher müssen vom ersten Spiel an voll da sein, um sich das erklärte Saisonziel – den vorzeitigen Klassenerhalt – zu sichern.

Auftakt gegen Aufsteiger mit Überraschungspotenzial

Der LPSV Kärnten beginnt die Saison mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FSV Wels. „Die Auslosung war für die Kärntner in den ersten Spieltagen vergleichsweise gnädig“, betont Stephan Brozek, Sektionsleiter des LPSV Kärnten. „Die ersten echten Top-Teams warten auswärts, darunter das Kärntner Derby gegen den Rivalen Futsal Klagenfurt und das Duell mit Rekordmeister Diamant Linz.“ Ein besonderes Highlight erwartet die Fans zudem am 2. November 2025, wenn das Derby gegen Carinthia in Villach ausgetragen wird.

LPSV setzt auf Kontinuität

Mit Andreas Orter wird lediglich ein Neo-Futsal-Spieler an die Kampfmannschaft herangeführt. Angeführt wird das Team von Kapitän Nemanja Lukic und trainiert von Samir Nuhanovic. Brozek weiter: „Neben der Kampfmannschaft werden wir heuer auch mit unseren LPSV Kärnten Rookies in der neuen Kärntner Futsal Liga antreten, die Mitte November startet und die wir selbst mitorganisieren.“ Das große Ziel: Futsal auch noch mehr in die Breite bringen. „Neben unseren Rookies werden wir auch wieder eine Futsal-Nachwuchsmannschaft trainieren und bei Bewerben antreten, um auch schon für die nächste Saison gerüstet zu sein“, so der Sektionsleiter abschließend.