Bei Kaiserwetter: Lind ob Velden feierte buntes Erntedankfest

Bei Kaiserwetter zogen die Vereine am Sonntag, den 21. September, mit einer prachtvollen Erntekrone und zahlreichen festlich geschmückten Fahrzeugen durchs Dorf, ehe der ökumenische Segen gespendet wurde. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt – und zwar mit Spezialitäten direkt aus dem Ort: darunter Wildgulasch aus dem eigenen Revier, hausgemachter Schweinsbraten und handgemachte Kasnudeln. Bei der Programmgestaltung waren verschiedene Gruppen dabei: Volksschule und Kindergarten, der Rock’n’Roll-Club, die Kindervolkstanzgruppe – und natürlich der Musikverein Velden mit dem traditionellen Frühschoppen. Und die nächste Veranstaltung steht schon kurz bevor: Am Freitag, 17. Oktober, lädt die Ortsgemeinschaft zum Bauernmarkt im Schulhof der Volksschule.