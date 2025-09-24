Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Erntedankfest in Lind ob Velden.
Der Festumzug mit der Erntekrone gehörte zu den Highlights des Festes.
Villach-Land
24/09/2025
Am 21. September

Bei Kaiserwetter: Lind ob Velden feierte buntes Erntedankfest

Vom Kindergarten bis zur Feuerwehr, vom Männergesangsverein bis zur Volksschule: Am Sonntag stand Lind ob Velden wieder ganz im Zeichen des traditionellen Erntedankfestes.

von Gerrit Tscheru
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Bei Kaiserwetter zogen die Vereine am Sonntag, den 21. September, mit einer prachtvollen Erntekrone und zahlreichen festlich geschmückten Fahrzeugen durchs Dorf, ehe der ökumenische Segen gespendet wurde. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt – und zwar mit Spezialitäten direkt aus dem Ort: darunter Wildgulasch aus dem eigenen Revier, hausgemachter Schweinsbraten und handgemachte Kasnudeln. Bei der Programmgestaltung waren verschiedene Gruppen dabei: Volksschule und Kindergarten, der Rock’n’Roll-Club, die Kindervolkstanzgruppe – und natürlich der Musikverein Velden mit dem traditionellen Frühschoppen. Und die nächste Veranstaltung steht schon kurz bevor: Am Freitag, 17. Oktober, lädt die Ortsgemeinschaft zum Bauernmarkt im Schulhof der Volksschule.

