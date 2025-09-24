„Love, Love, Love“: Ausdrucksstarke Foto-Ausstellung in Villach eröffnet

Die LOVE LOVE LOVE SERIES © 2025 beleuchtet sehr persönliche Perspektiven einer Vielzahl von Menschen – größtenteils aus Kunst und Kultur, die Stadt Villach als gemeinsamer Berührungspunkt – und beeindruckt mit einer starken, kollektiven Botschaft. Die aussagekräftigen Schwarz-Weiß-Portraits spiegeln eine humanistische Haltung, Offenheit und Respekt. Nina Hader: „Für mich ist es sehr wichtig, in bewegten Zeiten über Liebe zu sprechen statt über Angst“. Es sind Momentaufnahmen, festgehalten mit einer Belichtungszeit von 1/160 Sekunden. Immer im selben Rahmen, immer in denselben Ritualen.

©zVg. / Wrussnig Am Foto: Künstlerin Nina Hader mit einem Fotomodel.

Foto-Ausstellung in Villach eröffnet

Persönlich meint die freischaffende Fotokünstlerin, die sich auch auf Portraits, Reportage und Architektur spezialisiert hat: „Als Fotografin ist es mein immanentes Bedürfnis, Momente in ihrer subtilen Ausdrucksstärke festzuhalten. Dabei geht es nicht nur darum, Menschen uns Szenen zu dokumentieren, sondern auch die Kreativität und Inspiration derer Seelen zu spiegeln. Die Ehrlichkeit einer Fotografie zeigt sich in den kleinen Details, die maßgeblich die Atmosphäre eines Augenblicks hervorbringen.“ Zum zur feierlichen Eröffnung gab es ein Wiedersehen mit zahlreichen Freunden. Sogar aus Slowenien war der auch bei uns nicht unbekannte Regisseur Uros Zavodnik angereist.