Villach: Rekord bei Kinderbetreuungsplätzen – und Kosten

Villach schafft bis 2027 insgesamt 539 neue Betreuungsplätze und übertrifft damit das eigene Ziel von 2021 deutlich. Doch der Ausbau hat seinen Preis: Der Zuschussbedarf der Stadt für Kinderbetreuung stieg seit 2020 um 62 Prozent.

Ein großes Ziel der Villacher Stadtregierung nach den Gemeinderatswahlen von 2021 wurde nun Realität: Villach hat nicht nur die geplanten 100 zusätzlichen Kindergartenplätze umgesetzt, sondern das Ziel sogar übertroffen. In den vergangenen fünf Jahren wurden von der Stadt Villach als Träger 179 zusätzliche Bildungs- und Betreuungsplätze in Kindergärten und Kindertagesstätten geschaffen, wie nun in einer Presseaussendung der Stadt bekannt gegeben wurde. Mit der Eröffnung des Bildungscampusses in der ehemaligen Richard-Wagner-Schule werden es noch 78 Plätze mehr sein.

539 neue Betreuungsplätze in sieben Jahren

Außerdem wurden durch finanzielle Unterstützung der Stadt Villach an private Träger-Organisationen von 2020 bis 2025 zusätzliche 144 Bildungs- und Betreuungsplätze in Kindergärten und Kindertagesstätten geschaffen. 2026 und 2027 ist zudem die Eröffnung von drei neuen Standorten geplant. Sie bringen noch einmal 138 Plätze. „Insgesamt wurde und wird das Angebot in Villach binnen sieben Jahren um 539 Bildungs- und Betreuungsplätze erweitert“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „So ein Plus gab es noch nie.“

Hast du Kinder? Ja. Nein. In Planung. Ich wünsche mir Kinder. Ich habe keinen Kinderwunsch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Villach übertrifft EU-Vorgabe

Aktuell liegt der Betreuungsgrad in den Villacher Kindergärten bei 92 Prozent. Mit dem Ausbau im Bildungs­campus Richard-Wagner-Schule und weiteren Projekten soll ab 2027 erstmals die volle Versorgung für alle Kinder erreicht werden. Für die nächsten Jahre gibt es verschiedene Szenarien. Sie hängen davon ab, wann und in welchem Ausmaß die vom Land Kärnten angekündigte Verkleinerung der Betreuungsgruppen umgesetzt wird und davon, wie sich die Bevölkerungszahlen entwickeln. Selbst im schlechtesten Szenario soll die Stadt bei 95 Prozent liegen und damit das von der EU vorgegebene „Barcelona-Ziel“ von 90 Prozent übertreffen.

2027/28 sollen über die Hälfte der Ein- bis Dreijährigen in Betreuung sein

Auch für die ganz Kleinen zeigt sich eine positive Entwicklung: In den Kindertagesstätten (1–3 Jahre) liegt der Versorgungsgrad derzeit bei 41 Prozent (Barcelona-Ziel wären 33 Prozent). „Mit Beginn des Kindergartenjahres 2027/28 werden es sogar 53 Prozent sein. Das ergibt ein Plus von 21 Prozentpunkten seit 2020“, sagt Kindergartenreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

©Olga Bereslavskaya Gerald Frühstück (l.), Leiter Abteilung Bildung, Bildungsreferentin Sarah Katholnig und Bürgermeister Günther Albel bei der Ergebnispräsentation der Villacher Kindergartenoffensive.

Finanzierung der neuen Plätze ist finanzielle Herausforderung

Die Kehrseite: Der Zuschussbedarf der Stadt Villach für Kinderbetreuung stieg von 8,4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf heuer 13,6 Millionen – ein Plus von 62 Prozent. Hier schlagen sich in erster Linie höhere Personalkosten und die Landesumlage für Kinderbetreuung nieder. Die Zahl der Elementarpädagoginnen und Kleinkinderzieherinnen hat sich in den letzten Jahren entsprechend der Veränderung der Gruppenstrukturen erhöht. Hinzu kommen Förderungen für private Einrichtungen, die sich auf 4,3 Millionen Euro summieren. „Das ist gut investiertes Geld“, so Albel, betont jedoch: „Dennoch muss allen Menschen klar sein, dass es in Zeiten sinkender Bundes-Einnahmen immer schwieriger wird, Budgets zu erstellen.“

Bessere Arbeitsbedingungen für Personal

Neben den neuen Plätzen setzt die Stadt auch auf bessere Rahmenbedingungen für das Personal: Gemeinsam mit dem Land wurde eine eigene Ausbildung für Elementarpädagoginnen und -pädagogen in Villach gestartet, dazu gibt es ein verbessertes Gehaltsschema, das über jenem des Landes Kärnten liegt.