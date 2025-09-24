Verletzte nach Unfall im Karawankentunnel

Im Karawankentunnel kam es Mittwochvormittag zu einem Auffahrunfall mit schweren Folgen: Ein LKW prallte auf ein Auto, dessen Insassen wurden verletzt.

Am 24. September kam es am späten Vormittag zu einem Unfall im Karawankentunnel (Fahrtrichtung Slowenien). Ein Sattelkraftfahrzeug prallte gegen ein auf der Fahrbahn stehendes Auto, sodass dieses gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. „Die Insassen des PKW, gegen den der Sattelzug geprallt war, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades“, informiert die Polizei. Sie wurden von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Das beschädigte Auto wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. „Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschlepparbeiten war der Karawankentunnel bis etwa 12.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt“, so die Polizei abschließend.

