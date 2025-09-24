LKW rutscht in Schottergrube ab – Mann (54) verletzt

Am 24. September kam es im Bezirk Villach-Land zu einem Arbeitsunfall. Ein 54-jähriger Mann wollte nach Angaben der Polizei seinen mit Schotter beladenen LKW in einer Schottergrube entladen. Dabei setzte er das Fahrzeug rückwärts an die Kante der Schottermulde. Doch dann passierte es: Der LKW rutschte rückwärts in die Mulde ab. Glücklicherweise gelang es dem Lenker, rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu springen. Dabei wurde er jedoch an einem Fuß verletzt. Ein Arbeitskollege, der als Erster zur Unfallstelle kam, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. „Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 54-Jährige mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen“, informiert die Polizei. Der LKW wurde geborgen. Im Einsatz stand neben Polizei und Rettung auch die Freiwillige Feuerwehr Latschach.