Noch im Oktober: Neuer Juwelier zieht ins ATRIO ein

Das Villacher ATRIO ist schon bald um ein "goldiges" Geschäft reicher. Noch im Oktober soll dort in den ehemaligen Goldwelt-Räumlichkeiten die Juwelierskette "Christ" eine Filiale eröffnen.

Im ATRIO in Villach wird aktuell fleißig umgebaut. In die ehemaligen Räumlichkeiten des Schmuckgeschäfts „Goldwelt“, das nach Insolvenz schließen musste, zieht noch im Oktober neues Leben ein. Die Branche bleibt die gleiche: Mit „Christ“ eröffnet dort ein traditionsreicher Juwelier eine Filiale – und das schon bald.

Eröffnung im Oktober geplant

Am 9. Oktober soll die deutsche Schmuck- und Uhrenkette, die in Deutschland und Österreich mehr als 200 Stores betreibt, ihre Filiale in Villach eröffnen. Momentan sind die Betreiber noch auf der Suche nach Mitarbeitern: Mittels großem Banner vor den neuen Geschäftsräumlichkeiten verrät. „Christ“ ist nicht der erste Neuzugang heuer im ATRIO: Im Mai hat dort ein COMMA eröffnet, wo „Mode für Damen ab 30“ angeboten wird; im Juli folgte mit „More & More“ ein weiteres Damenmodegeschäft.