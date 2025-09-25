Villach lädt am Samstag zum Trendsporttag 

Am Wasenboden in Villach dreht sich am Samstag, dem 27. September 2025, wieder alles um Bewegung und Spaß für die Jugend. Zwischen 12 und 18 Uhr findet wieder der Trendsporttag statt.

Egal ob Fußfall, Volleyball, Tanz oder trendige Fun-Geräte in der Skateanlage: Villachs Vereine zeigen beim Trendsporttag am 27. September 2025, wie vielfältig und cool Bewegung sein kann. Das Beste: Alles kann kostenlos getestet werden. „Diese beliebte Veranstaltung ist eine hervorragende Möglichkeit, das vielfältige Freizeitangebot der Stadt auf einen Blick kennenzulernen“, betont Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

©Stadt Villach Am Foto: Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser

Mitmach-Pass holen

Auf der Bühne sorgen Tanzgruppen mit lässigen Show-Einlagen für Stimmung. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann sich beim Schere-Stein-Papier-Turnier beweisen. Damit es noch spannender wird, können sich Jugendliche beim Jugendbüro-Stand einen Mitmach-Pass holen.