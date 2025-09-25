Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wasenboden in Villach
Beim Trendsporttag in Villach heißt es ausprobieren, mitmachen und entdecken.
Villach
25/09/2025
Action & Spaß
#goodnews

Villach lädt am Samstag zum Trendsporttag 

Am Wasenboden in Villach dreht sich am Samstag, dem 27. September 2025, wieder alles um Bewegung und Spaß für die Jugend. Zwischen 12 und 18 Uhr findet wieder der Trendsporttag statt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Egal ob Fußfall, Volleyball, Tanz oder trendige Fun-Geräte in der Skateanlage: Villachs Vereine zeigen beim Trendsporttag am 27. September 2025, wie vielfältig und cool Bewegung sein kann. Das Beste: Alles kann kostenlos getestet werden. „Diese beliebte Veranstaltung ist eine hervorragende Möglichkeit, das vielfältige Freizeitangebot der Stadt auf einen Blick kennenzulernen“, betont Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Portrait von Gerda Sandriesser, 2. Vizebürgermeisterin von Villach
©Stadt Villach
Am Foto: Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser

Mitmach-Pass holen

Auf der Bühne sorgen Tanzgruppen mit lässigen Show-Einlagen für Stimmung. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann sich beim Schere-Stein-Papier-Turnier beweisen. Damit es noch spannender wird, können sich Jugendliche beim Jugendbüro-Stand einen Mitmach-Pass holen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: