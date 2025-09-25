Künstliche Intelligenz im Fokus: Infineon und Uni Klagenfurt kooperieren

Infineon Austria und die Universität Klagenfurt setzten ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde nun unterzeichnet. Im Fokus stehen etwa Künstliche Intelligenz oder Robotik.

Infineon Austria und die Universität Klagenfurt kooperieren bereits seit vielen Jahren und auf vielen Ebenen: Studierende erhalten etwa durch Praktika, Bachelor, Master oder PhD-Arbeiten einen wertvollen Blick in die Praxis. Zudem sind Infineon-Mitarbeitende auch in der Lehre und Weiterbildung aktiv. Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria, erklärt: „[…] Mit der strategischen Partnerschaft der Universität Klagenfurt setzen wir einen weiteren Meilenstein unserer langjährigen Zusammenarbeit. Damit stärken wir direkt hier in der Region die praxisorientierte Forschung, die anwendungsorientierte Lehre sowie den Pool für bestens ausgebildete technische Fachkräfte.“

Strategische Partnerschaft vereinbart

Im Fokus stehen Schlüsseltechnologien, wie etwa Künstliche Intelligenz, Digital Health oder Robotik. Universitäts-Rektorin Ada Pellert betont: „Es ist uns nun gelungen, die schon bestehenden, vielfältigen Kooperationen in einen strategischen Rahmenvertrag zu gießen. Dies wird die Zusammenarbeit zusätzlich beflügeln.“