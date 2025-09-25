Entlastung für Eltern: Villach bietet Betreuung in den Herbstferien an

Erleichterung für berufstätige Eltern: In Zusammenarbeit mit der BÜM-Betreuungs-GmbH bietet die Stadt Villach heuer erstmals die Möglichkeit einer Kinderbetreuung in den Herbstferien an.

Für berufstätige Eltern, die sich in den Herbstferien keinen Urlaub nehmen können, bietet die Stadt Villach heuer erstmals die Möglichkeit einer Kinderbetreuung an. „Das Zusatzangebot können Kinder nutzen, die auch während des Jahres in die schulische Nachmittagsbetreuung kommen“, führt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) aus. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den BÜM-Betreuern. Berufstätige Eltern benötigen dafür lediglich eine Bestätigung des Arbeitgebers. Die zusätzliche Betreuung kostet analog dem Wochentarif der Sommerbetreuung.