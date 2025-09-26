VSV-Adler wollen in Linz zurück auf die Siegerstraße

Die VSV-Adler gastieren am Freitagabend bei den Black Wings Linz. Nach zuletzt drei Niederlagen wollen die Villacher in der Eisarena endlich wieder anschreiben. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen den HC Pustertal will sich der EC iDM Wärmepumpen VSV nun wieder klar gesteigert präsentieren. Bereits am Freitagabend gastieren die Blau-Weißen in der LINZ AG Eisarena. Bei den Black Wings Linz wollen die Villacher nach zuletzt drei Niederlagen endlich wieder anschreiben.

Tabellennachbarn

Nach vier Saisonspielen liegen die Adler mit vier Punkten auf Tabellenplatz zehn: Ein Sieg, zwei Niederlagen nach regulärer Spielzeit sowie eine Niederlage nach Verlängerung stehen bei einer Torbilanz von 7:14 zu Buche. Das entspricht einem Negativsaldo von sieben Treffern. Die Linzer sind direkter Tabellennachbar. Die Stahlstädter absolvierten bisher drei Spiele, holten dabei einen Sieg und mussten zwei Niederlagen einstecken, bei einem Torverhältnis von 11:10.

Auch die jüngere Bilanz spricht für Spannung

Aus den letzten zehn direkten Duellen gingen je fünf an die Villacher wie auch an die Linzer. Allerdings hatten zuletzt die Oberösterreicher öfter die Nase vorn, denn von den letzten fünf Begegnungen entschieden die Black Wings gleich vier für sich; nur eine konnte der VSV gewinnen. Die Torbilanz aus Sicht der „Adler“ lautet in diesem Zeitraum 14:21.