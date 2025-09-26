Kärntner Braunbär schafft es sogar in internationale Schlagzeilen

„Uns liegt keine Meldung über einen Bären vor, der gefährlich wäre“, betont Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald ausdrücklich im Gespräch mit 5 Minuten. Behördenwarnungen – von denen zum Beispiel eine Tageszeitung aus Bayern berichtet – würde es erst recht nicht geben. Gerade entlang der italienischen bzw. slowenischen Grenze seien die Tiere „omnipräsent“ und längst „keine Sensation mehr“. Dass es derzeit zu vermehrten Sichtungen kommt, führt Oswald darauf zurück, dass der Braunbär vermutlich gerade auf Nahrungssuche ist, um sich genügend Winterspeck anzufressen. Mehr dazu unter: Im Feistritzer Moos: Meister Petz frisst sich rund für den Winter.

©zVg. | Der „300-Kilo-Koloss“ ist auf Nahrungssuche. ©zVg. | Deshalb kommt es aktuell zu vermehrten Bären-Sichtungen im Gailtal.

Bären-Sichtung am Oisternig

Zuletzt soll es auch eine Sichtung am Oisternig (in den Karnischen Alpen) gegeben haben, wie 5 Minuten von Lesern aus Feistritz im Gailtal bestätigt wurde. „Menschen stehen jedoch nicht auf seinem Speiseplan. Vielmehr stellen sie für ihn eine Gefahr dar“, betont Bezirksjägermeister Oswald. Sollte es dennoch zu einer Begegnung kommen, rät er Ruhe zu bewahren: „Versucht ruhig und gelassen die Distanz zwischen euch und dem Bären zu erhöhen.“ Wichtig: „Haltet dabei immer den Blickkontakt mit ihm“, so der erfahrene Jäger. Auch kann es hilfreich sein, ruhig mit dem Tier zu reden. „Keinesfalls solltet ihr euch laut oder erschreckend verhalten“, betont Oswald abschließend und gibt zu bedenken, dass es immer noch ein Raubtier bleibt. Angst müsse man vor ihm aber nicht haben.