/ © Stadtkino Filmverleih
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen, die in einer Art Keller hocken. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Film "Night of the Coyotes."
Regisseurin Clara Trischler erzählt die Geschichte eines mexikanischen Dorfes, in dem für Touristen ein illegaler Grenzübertritt simuliert wird.
Villach
26/09/2025
Am 3. Oktober

Makabre Touristen-Attraktion: Villacher Filmstudio bringt brisante Doku

Schlepper, Grenzpolizei und knappe Wasservorräte: der Film „Night of the Coyotes“ dokumentiert eine makabre Touristenattraktion. Am 3. Oktober feiert er im Filmstudio Villach seine Kärnten-Premiere.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Im Rahmen des „Langen Tages der Flucht“ wird im Filmstudio Villach der Dokumentarfilm „Night of the Coyotes“ gezeigt. Darin erzählt die Regisseurin Clara Trischler die Geschichte des mexikanischen Dorfes El Alberto, das mit einem sehr speziellen Angebot Touristen anlockt: Zahlungswillige Besucher können einen illegalen Grenzübertritt simulieren – Schlepper, Grenzpolizei und knappe Wasservorräte inklusive. Das Filmteam ist bei der Vorführung anwesend, spricht im Anschluss über die Dreharbeiten und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Beginn ist um 20 Uhr. Reservierungen sind bereits möglich.

