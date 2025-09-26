Makabre Touristen-Attraktion: Villacher Filmstudio bringt brisante Doku

Im Rahmen des „Langen Tages der Flucht“ wird im Filmstudio Villach der Dokumentarfilm „Night of the Coyotes“ gezeigt. Darin erzählt die Regisseurin Clara Trischler die Geschichte des mexikanischen Dorfes El Alberto, das mit einem sehr speziellen Angebot Touristen anlockt: Zahlungswillige Besucher können einen illegalen Grenzübertritt simulieren – Schlepper, Grenzpolizei und knappe Wasservorräte inklusive. Das Filmteam ist bei der Vorführung anwesend, spricht im Anschluss über die Dreharbeiten und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Beginn ist um 20 Uhr. Reservierungen sind bereits möglich.