Der Modehändler ADLER schließt seinen Store im Villacher Einkaufszentrum ATRIO.
Villach
26/09/2025
Modehändler verlässt das ATRIO: Suche nach Nachmieter läuft

Wer zeitlose Damen- und Herrenbekleidung suchte, der wurde in der Adler-Filiale im ATRIO meist fündig. Mit Jahresbeginn verlässt der Modehändler jedoch das Villacher Einkaufszentrum.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

„Der Pachtvertrag läuft aus und daher wird Adler seine Filiale Anfang/Mitte Jänner schließen und die Shopfläche räumen“, erklärt ATRIO-Center Manager Richard Oswald auf Nachfrage von 5 Minuten. Mehr als 2.000 Quadratmeter Verkaufsraum stehen dann auf zwei Etagen zur Verfügung. „Wir verhandeln seit Monaten mit potenziellen Nachmietern“, betont Oswald diesbezüglich. Großes Ziel sei, „einen attraktiven Nachmieter für unsere Kunden zu finden.“

