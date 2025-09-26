Feuerwehraufgebot in Villach sorgt für Rätselraten: Das ist der Grund

Am heutigen Freitag wandte sich ein 5-Minuten-Leser an uns, da er sich über ein Großaufgebot der Feuerwehren beim Gailspitz in Villach wunderte. Wir haben nachgefragt.

„Was macht die Feuerwehr derzeit auf der Drau in Villach? Warum stehen mehrere Feuerwehrfahrzeuge beim Gailspitz?“, fragte sich ein Leser. Auch seien mehrere Boote in der Drau, sowie auch ein Anhänger mit einer Ölsperre vor Ort.

Ausbildungsübung der Feuerwehr

Auf Nachfrage von 5 Minuten informiert HBI Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach, dass aktuell eine Ausbildungsübung stattfindet. Diese läuft schon seit gestern und dauert am heutigen Freitag, dem 26. September 2025, noch bis circa 16 Uhr an.