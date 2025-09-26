Skip to content
/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.
Aktuell tummeln sich einige Feuerwehrfahrzeuge an der Gail in Villach.
Villach
26/09/2025
Fahrzeuge und Boote

Feuerwehraufgebot in Villach sorgt für Rätselraten: Das ist der Grund

Am heutigen Freitag wandte sich ein 5-Minuten-Leser an uns, da er sich über ein Großaufgebot der Feuerwehren beim Gailspitz in Villach wunderte. Wir haben nachgefragt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

„Was macht die Feuerwehr derzeit auf der Drau in Villach? Warum stehen mehrere Feuerwehrfahrzeuge beim Gailspitz?“, fragte sich ein Leser. Auch seien mehrere Boote in der Drau, sowie auch ein Anhänger mit einer Ölsperre vor Ort.

Ausbildungsübung der Feuerwehr

Auf Nachfrage von 5 Minuten informiert HBI Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach, dass aktuell eine Ausbildungsübung stattfindet. Diese läuft schon seit gestern und dauert am heutigen Freitag, dem 26. September 2025, noch bis circa 16 Uhr an.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.
©Leserfoto |
Beim Gailspitz in Villach ist so einiges los, aktuell findet eine Übung der Feuerwehrst statt.
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Ölsperre auf einem Auto-Anhänger.
©Leserfoto |
Die Ausbildungsübung läuft seit dem gestrigen Donnerstag und dauert heute noch bis circa 16 Uhr an.
