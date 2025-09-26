Haushoher Sieg der „Adler“ in Linz

Die „Adler“ sind in Linz eingeflogen und wollen heute Punkte einfahren. Die Oberösterreicher mussten in ihrem letzten Spiel gegen die „Caps“ eine Niederlage einstecken. Die Villacher gewannen bislang eine ihrer vier Partien. Das heutige Duell fand in der Linz AG Eisarena statt.

VSV stark in der Offensive

Joe Cannata beginnt im Tor der „Adler“, welche offensiv in die Partie starten und die Linzer nach hinten drängen. Dann nach zehn Minuten Spielzeit gelingt Paul Sintschnig nach einem Zuspiel von Alexander Rauchenwald das erste Tor. Der VSV zeigt sich weiterhin stark in der Offensive und schon bald gelingt kurz vor der ersten Pause der zweite Streich. Dieses Mal versenkt Steven Strong die Scheibe und baut die Führung der „Adler“ auf 0:2 aus.

Linz kontert im zweiten Drittel

Erst wenige Spielminuten im zweiten Drittel und Nikita Scherbak netzt ein. Gleich folgt die nächste Chance, doch die Linzer haben in diesem Fall Glück. Black Wings Goalie Höneckl steht unter Beschuss und zeichnet sich ein ums andere Mal aus. Dann bekommt Villach auch noch ein Powerplay. In der 33. Spielminute trifft Guus van Nes und erhöht auf 0:4. Dann nach einer weiteren Minute gelingt den Linzern ihr erstes Tor in dieser Partie. Emilio Romig ist der Torschütze für die Black Wings. Und es scheint, als wären sie nun auch im Spiel angekommen, denn Brian Lebler setzt nach und es steht 2:4. Schlag auf Schlag geht es weiter: Neuzugang Adam Helewka erhöht auf 2:5 und noch in derselben Minute trifft der nächste „Adler“. Wieder ist es van Nes, er erhöht auf 2:6 und dann geht es schon in die letzte Pause.

„Adler“ nicht zu stoppen

Gleich zu Beginn des Schlussdrittels sind die Villacher wieder in der Überzahl und Kevin Hancock bringt die Scheibe über die Linie, das war das 2:7. Dann schaffen die Linzer noch einen Treffer. Doch viel mehr kann in diesem Match nicht gelingen. Thomas Vallant legt nach und erhöht auf 3:8. Dieses Spiel haben die „Adler“ haushoch für sich entschieden.