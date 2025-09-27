TV-Panne: Missglücktes Interview katapultiert Bauerngman in Comedy-Show

Bei der Comedy-Show "TV total" hat bestimmt schon der ein oder andere Tränen gelacht. Nun sind zwei Mitglieder der Villacher Bauerngman ungewollt in dem ProSieben-Format gelandet.

Eigentlich hatten Großbauer Kurt Maschke und Foab-Bauer Raimund Haberl ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) geführt. Der Grund: Eine Abordnung der Bauerngman Villach war Teil des großen Trachten- und Schützenzugs zur Eröffnung des bekannten Oktoberfestes in München. Das Gespräch lief jedoch dermaßen chaotisch, dass ihm ein Beitrag in der Comedy-Show „TV total“ gewidmet wurde.

Hört selbst:

Chaos-Interview mit deutschem TV-Sender

Die BR-Moderatoren versuchten nämlich zeitgleich mit Maschke und Haberl zu sprechen. Dabei standen sie so nah beieinander, dass das Publikum sozusagen „ganz Ohr sein“ musste, um mitzubekommen, worum es geht. Während Haberl versuchte, auf die Frage zu antworten, wie lang sie den gestern unterwegs gewesen seien, sprach Maschke über die Sperrstunde. „TV total“ griff das Interview auch auf Social Media auf. Mit den Worten: „Multitasking durchgespielt.“ und „Wie ich parallel zur Serie Insta-Reels schaue.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 07:26 Uhr aktualisiert