Millionen-Projekt geplant: Villach räumt ehemaliges Müllareal

Ein millionenschweres Projekt wurde vom Villacher Gemeinderat abgesegnet. Der Mülldeponie-Hügel in Auen soll abgetragen werden. Die Fläche wird künftig dem angrenzenden Technologieunternehmen Infineon zur Verfügung stehen.

Bis in die 70er-Jahre wurden Hausmüll, Gewerbeabfälle, Bauschutt und Aushubmaterial auf einer zirka 16 Hektar großen Fläche in Villach-Auen abgeladen. 1984 wurde der Deponiehügel schließlich aufgeschüttet. Heute ist nur noch ein mit Gras bewachsener Hügel erkennbar, auf dem der Energiekonzern Kelag derzeit eine Photovoltaik-Anlage betreibt. Diese ist inzwischen veraltet und soll ab November abgetragen werden. Ebenso wie der Mülldeponie-Hügel.

Millionenschweres Projekt

Wie mehrere Medien berichten, soll die Fläche nämlich künftig dem angrenzenden Technologieunternehmen Infineon zur Verfügung stehen. Ein entsprechender Beschluss ist am Freitag in der Villacher Gemeinderatssitzung gefallen. Die Kosten für das Großprojekt werden auf zirka 70 Millionen Euro geschätzt. Diese werden gemeinsam von Bund, Land, Stadt und Infineon getragen.