/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Smartphone auf dem der Instagram-Kanal villach_elite geöffnet ist.
Neuer Instagram-Kanal: villach_elite befindet sich aktuell im Aufbau!
Villach
27/09/2025
Neuer Kanal
Social Media

Klagenfurt machte es vor: Jetzt startet „villach_elite“ durch

Mit 162.000 Followern zählt klagenfurt_elite wohl zu den erfolgreichsten Instagram-Kanälen Kärntens. Jetzt geht ein ähnliches Projekt in Villach an den Start.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)

Die Betreiber des Instagram-Kanals klagenfurt_elite bezeichnen sich selbst als „Stimme der Stadt“ und damit liegen sie wohl goldrichtig. Denn beinahe täglich werden dort Inhalte aus Kärntens Landeshauptstadt geteilt. Diese stammen aus der mittlerweile 162.000 Follower-starken Community. Nun soll in Villach ein ähnliches Projekt an den Start gehen, wie 5 Minuten exklusiv erfahren hat.

villach_elite kommt!

„Durch klagenfurt_elite sind wir auf die Idee gekommen“, erklärt das vierköpfige Team im Gespräch mit 5 Minuten. Wer genau hinter villach_elite steckt, wird natürlich nicht verraten. Fest steht jedoch, dass es sich bei allen um gebürtige Villacher handelt. Sie kennen die Draustadt also wie ihre Westentasche. Ähnlich wie beim Klagenfurter Pendant ist es geplant, aktuelle News aus Villach und der Umgebung zu teilen. „Wir befinden uns aber noch im Aufbau.“ Deshalb sind sie auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. „Zudem stehen wir auch in enger Kooperation mit hermagor_elite„, verraten sie der Redaktion abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 11:03 Uhr aktualisiert
