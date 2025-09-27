Katze in Not: Florianis befreien Fellnase aus Motorraum

Tierischer Einsatz für die Hauptfeuerwache Villach. Sie retteten eine Katze.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem tierischen Einsatz für die Hauptfeuerwache Villach. Eine junge Katze hatte sich in den Motorraum eines geparkten PKW verirrt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Kleine Katze meldete sich lautstark

Die Einsatzmeldung lautete: „Katze im Motorraum von PKW eingeschlossen“. Am Einsatzort, einem Parkplatz bei einer Villacher Diskothek im Stadtteil Perau, machte sich der kleine Vierbeiner lautstark bemerkbar. Das Tier konnte rasch lokalisiert werden. Um es zu befreien, musste das Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben und Teile des Unterfahrschutzes entfernt werden. „Danach konnte die junge Katze unversehrt aus ihrer misslichen Lage befreit werden“, berichtet Einsatzleiter Oberbrandmeister Christoph Kelz, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

©HFW Villach | Diese Katze… ©HFW Villach | …retteten die… ©HFW Villach | ..Florianis.

Katze ist derzeit bei einem Floriani

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Da es bereits Mitternacht war und kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, wurde das Kätzchen vorübergehend bei Kamerad Kelz aufgenommen. Aktuell wird die Katze liebevoll von einer unserer Feuerwehrfamilien betreut.

Kennst du die Katze? Sollten Sie Ihr Haustier auf den beigefügten Fotos erkennen oder Informationen zur Herkunft der Katze haben, ersuchen wir um Kontaktaufnahme mit Oberbrandmeister Christoph Kelz per Mail unter: christoph.kelz@feuerwehr-villach.at oder telefonisch über die Leitstelle der Feuerwehr Villach unter 04242 45500.