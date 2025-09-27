Katze in Not: Florianis befreien Fellnase aus Motorraum
Tierischer Einsatz für die Hauptfeuerwache Villach. Sie retteten eine Katze.
In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem tierischen Einsatz für die Hauptfeuerwache Villach. Eine junge Katze hatte sich in den Motorraum eines geparkten PKW verirrt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.
Kleine Katze meldete sich lautstark
Die Einsatzmeldung lautete: „Katze im Motorraum von PKW eingeschlossen“. Am Einsatzort, einem Parkplatz bei einer Villacher Diskothek im Stadtteil Perau, machte sich der kleine Vierbeiner lautstark bemerkbar. Das Tier konnte rasch lokalisiert werden. Um es zu befreien, musste das Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben und Teile des Unterfahrschutzes entfernt werden. „Danach konnte die junge Katze unversehrt aus ihrer misslichen Lage befreit werden“, berichtet Einsatzleiter Oberbrandmeister Christoph Kelz, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.
Katze ist derzeit bei einem Floriani
Nach rund 45 Minuten war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Da es bereits Mitternacht war und kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, wurde das Kätzchen vorübergehend bei Kamerad Kelz aufgenommen. Aktuell wird die Katze liebevoll von einer unserer Feuerwehrfamilien betreut.
Kennst du die Katze?
Sollten Sie Ihr Haustier auf den beigefügten Fotos erkennen oder Informationen zur Herkunft der Katze haben, ersuchen wir um Kontaktaufnahme mit Oberbrandmeister Christoph Kelz per Mail unter: christoph.kelz@feuerwehr-villach.at oder telefonisch über die Leitstelle der Feuerwehr Villach unter 04242 45500.
So verhältst du dich wenn du eine Katze im Motorraum entdeckst:
Motor ausschalten – falls er läuft, sofort abstellen. Katzen verstecken sich gern im warmen Motorraum, gerade in kühleren Jahreszeiten.
Ruhig bleiben – keine hektischen Bewegungen oder lautes Rufen. Das kann die Katze in Panik versetzen.
Motorhaube vorsichtig öffnen – langsam, damit die Katze nicht erschrickt und sich verletzt.
Katze lokalisieren – sie kann sehr eng zwischen Teilen klemmen. Schau mit einer Taschenlampe hinein.
Nicht grob ziehen – wenn die Katze klemmt, besteht Verletzungsgefahr. Stattdessen Geduld haben.
Anlocken – versuche, mit sanfter Stimme, etwas Futter oder Leckerlis die Katze herauszulocken. Auch ein leichtes Klopfen kann helfen.
Handschuhe tragen – verängstigte Katzen kratzen oder beißen.
Tierhilfe oder Feuerwehr rufen – wenn die Katze eingeklemmt ist oder du sie nicht gefahrlos herausbekommst, ruf die Feuerwehr oder den Tierschutzverein an. Sie haben Erfahrung und Werkzeuge dafür.
Nach Verletzungen schauen – ist die Katze draußen, kontrolliere, ob sie verletzt wirkt. Bei Unsicherheit unbedingt zum Tierarzt bringen.
Vorbeugung – klopf im Winter morgens leicht auf die Motorhaube oder öffne sie kurz, bevor du startest. Viele Katzen suchen Wärme und Schutz im Motorraum.
Ganz wichtig: Niemals einfach starten oder losfahren, bevor du sicher bist, dass die Katze draußen ist.