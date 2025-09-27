Pack-Derby steigt: VSV reist zu den Graz 99ers

Nach dem überzeugenden 8:3-Auswärtssieg in Linz will der EC iDM Wärmepumpen VSV am Sonntag erneut zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. Die Blau-Weißen sind mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einer Niederlage nach Overtime in die Saison gestartet, rangieren aktuell auf Tabellenplatz sechs. Zum Pack-Derby reisen die Adler nun in das Merkur Eisstadion.

Graz auf Tabellenplatz drei

Die Graz 99ers liegen nach vier Saisonspielen mit zehn Punkten auf Tabellenplatz drei: Drei Siege und eine Niederlage nach Overtime stehen bei einem Torsaldo von +9 zu Buche. Der letzte Erfolg war ein knapper 3:2-Auswärtssieg in Klagenfurt. Damit liegen die Steirer derzeit hinter Ljubljana und Salzburg.

Direkte Bilanz gegen die Steirer verspricht Spannung

Von den letzten fünf direkten Duellen gingen zwei an Villach und drei an Graz. Die letzten beiden Aufeinandertreffen konnten jedoch beide die Villacher für sich entscheiden – jeweils denkbar knapp mit 2:1, einmal davon nach Penaltyschießen. Eine wahrlich positive Bilanz haben die „Adler“ im Merkur Eisstadion: Aus den letzten fünf Duellen in Graz gewann Blau-Weiß viermal, darunter beeindruckende Kantersiege mit 8:1 und 7:1.