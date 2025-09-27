Villach kürt „grünsten Daumen“: Voting geht ins Finale

Die Suche nach den "grünsten Daumen" der Stadt, also den engagiertesten und talentiertesten Hobbygärtnern, geht ins Finale: Bis Dienstag, 30. September, kann man für die schönsten Einreichungen online mitstimmen.

Der traditionsreiche und beliebte Blumenschmuckwettbewerb der Stadt Villach heißt seit dem Vorjahr „Villach sucht den grünsten Daumen“. Hinter dem neuen Namen steckt die bekannte Intention: Villach holt die leidenschaftlichsten Gestalter von Balkonen, Rabatten und Gärten vor den Vorhang, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

„Jeder Garten, jedes Stück Grün ist wertvoll“

Die talentiertesten und fleißigsten Hobbygärtner der Stadt Villach werden geehrt – und bis Dienstag, 30. September, kann gevotet werden. Eine Expert-Jury hat aus allen Einreichungen die Favorit ermittelt, noch wenige Tage kann man online abstimmen, wer zu den Sieger zählen soll. „Alle Teilnehmer:innen sind aber jetzt schon Gewinner:innen, denn sie haben in den Sommermonaten wunderschöne und kreative Gärten, Rabatte und Terrassen gestaltet und somit unsere Stadt noch perfekter erblühen lassen“, bedankt sich Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Jeder Garten, jedes Stück Grün ist wertvoll und wichtig für noch mehr Biodiversität.“

Ehrung im kommenden Frühjahr

Die Experten-Jury hat die Vorauswahl getroffen, und die Favoriten in den einzelnen Kategorien eingeteilt. Nun ist die Mithilfe und der Geschmack der gartenaffinen Villacher gefragt: Noch bis 30. September kann man online mitvoten und wählen, damit die „grünsten Daumen“ in den einzelnen Kategorien ermittelt werden können. Die Ehrung der Gewinner findet im kommenden Frühjahr statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 17:43 Uhr aktualisiert