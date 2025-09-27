Nachwuchs des LC Villach triumphierte beim Kidscup-Finale

Am heutigen Samstag fand im Völkermarkter Lilienbergstadion das achte Völkermarkter Steinzeit Mehrkampf Meeting, als Abschluss des Volksbank KLV Talentecups 2025, statt. Auch der LC Villach war mit 16 Kindern mit dabei.

In der U12 konnte dabei Niklas Groschacher vier Disziplinensiege für sich verbuchen und klar den Mehrkampf gewinnen. Bemerkenswert war seine Siegeszeit 2:46,81 Minuten über 800 Meter. Platz drei in dieser Klasse belegte Jonas Schwarzl vor Timijan Trontelj. Damit ging der Sieg in der Mannschaftswertung klar an den LC Villach.

Starke Leistungen der Mädchen

Bei den Mädchen in der U12 belegte Sophie Schuschnig Platz drei. Erfreulich dabei ihre Leistungssteigerung im Weitsprung. Mit Leni Steiner (Platz 7) und Pauline Mayer (Platz 8) holte die Mannschaft den 3. Gesamtrang.

Platzierungen bei den Jüngsten

Bei den Jüngsten in der Klasse U8 darf sich Viktoria Erian über Platz drei freuen. Siebente wurde hier Almina Abdulahagic. Bei den Burschen dieser Klasse belegte Matteo Groschacher Platz fünf als bester seines Jahrganges. Isabella Erian belegte im 19-köpfigen Starterfeld vor Kristina Steiner Platz sechs in der U10.

©Martina Albel | Am Foto: Sophie und Pauline

Weitere Ergebnisse U12: Platz 10 Harun Cehic Platz 10 Annika Tiffner U14: Platz 10 Paul Rehrl Platz 9 Amelie Tiffner Platz 10 Lena Zotter

Finale Cupwertung

Nach Klagenfurt, Wolfsberg und Völkermarkt gab es die finale Cupwertung. Dabei konnte Viktoria Erian U8 Platz drei holen. Platz 7 gab es für Almina Abdulahagic. Einen sechsten Gesamtrang erzielte Isabella Erian in der U10. Bei den männlichen U12 dürfen sich gleich zwei Athleten des LC Villach über Podestplätze freuen. Niklas Groschacher gewann und Jonas Schwarzl belegte Platz 3. Bei den Mädchen holte Sophie Schuschnig in der Klasse U12 Platz 2. Leni Steiner verpasste knapp das Podest. Bei den Burschen der U14 wurde Paul Rehrl fünfter. Ebenso bei den Mädchen Platz fünf für Amelie Tiffner vor Lena Zotter. Abschließend bedankt sich der LC Villach beim VST LAAS für die ausgezeichnete Durchführung des Cupfinales.