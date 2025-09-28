Villacher Floorball-Verein startet Saison mit drei Siegen
Einen fulminanten Saisonstart legten die drei Mannschaften des VSV Unihockeys am Samstag hin. Der Höhepunkt war das Kärntner Derby der Kampfmannschaft.
Der Spieltag begann um 12 Uhr mit dem Auftakt der VSV Unihockey II in der ÖFBV-Bundesliga der Herren. Die Mannschaft – eine Mischung aus erfahrenen ehemaligen Bundesliga-Spielern und aufstrebenden Talenten – startete unter Headcoach Marcel Koloini mit einem überzeugenden 6:4-Sieg gegen UHC Alligator Rum. Um 15 Uhr folgte dann das mit Spannung erwartete Debüt der neuen Damenmannschaft. Im Match gegen SPG HSI/Wikings Zell bewies das Team Nervenstärke und setzte sich schließlich im Penalty-Shootout mit 7:6 durch.
Dreifach-Sieg in Villach
Der Höhepunkt des Tages war das Kärntner Derby der Kampfmannschaft um 18 Uhr: VSV Unihockey gegen KAC Floorball. Die Herrenmannschaft – welche erstmals unter der Leitung des finnischen Headcoaches Sami Aalto spielte – überwand Startschwierigkeiten im ersten Drittel und dominierte die Partie. Mit einem klaren 8:5 feierten die Villacher einen souveränen Derbysieg.