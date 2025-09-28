Villacher Floorball-Verein startet Saison mit drei Siegen

Einen fulminanten Saisonstart legten die drei Mannschaften des VSV Unihockeys am Samstag hin. Der Höhepunkt war das Kärntner Derby der Kampfmannschaft.

Jubel in Villach: VSV Unihockey startet mit drei Siegen aus drei Spielen in die neue Saison.

Der Spieltag begann um 12 Uhr mit dem Auftakt der VSV Unihockey II in der ÖFBV-Bundesliga der Herren. Die Mannschaft – eine Mischung aus erfahrenen ehemaligen Bundesliga-Spielern und aufstrebenden Talenten – startete unter Headcoach Marcel Koloini mit einem überzeugenden 6:4-Sieg gegen UHC Alligator Rum. Um 15 Uhr folgte dann das mit Spannung erwartete Debüt der neuen Damenmannschaft. Im Match gegen SPG HSI/Wikings Zell bewies das Team Nervenstärke und setzte sich schließlich im Penalty-Shootout mit 7:6 durch.

Dreifach-Sieg in Villach

Der Höhepunkt des Tages war das Kärntner Derby der Kampfmannschaft um 18 Uhr: VSV Unihockey gegen KAC Floorball. Die Herrenmannschaft – welche erstmals unter der Leitung des finnischen Headcoaches Sami Aalto spielte – überwand Startschwierigkeiten im ersten Drittel und dominierte die Partie. Mit einem klaren 8:5 feierten die Villacher einen souveränen Derbysieg.