Neue Baustellen sorgen in Villach für Verzögerungen
Verkehrsbehinderungen, Sperren und Umleitungen: In den kommenden Tagen wird in Villach wieder fleißig gebaut. Aufgrund dessen solltet ihr mehr Zeit einplanen.
Villachs Baustellen auf einem Blick:
- Grabungsarbeiten im Bereich der Tiroler Straße 19 sorgen zwischen dem 6. und 17. Oktober 2025 für Verkehrsbehinderungen.
- Auch entlang der Ringmauergasse auf Höhe Hans-Gasser-Platz 9 kommt es aufgrund einer Kranaufstellung am 30. September zu Verkehrsbehinderungen.
- Aufgrund von Grabungsarbeiten im Kreuzungsbereich Urlakenstraße / Millstätter Straße kommt es von 6. bis 31. Oktober zu einer Einbahnführung Richtung Millstätter Straße. Eine Umleitung erfolgt über die Millstätter Straße und die L 49 Ossiachersee-Südufer Straße.
- Wegen der Generalsanierung des R 1 Drauradweg ab Höhe der Europastraße 2 kommt es bis 23. Oktober zudem zu einer Sperre des Geh- und Radweges.
- Am Drauradweg R1 kommt es bis zum 10. Oktober zudem zu einer weiteren Sperre. Grund ist eine Generalsanierung der Brücke B1 (auf Höhe des Kreisverkehrs St.Magdalener Straße/Technologieparkstraße).
