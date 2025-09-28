Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf eine Baustelle hin.
Baustellen gibt es zum Beispiel im Bereich der Tiroler Straße sowie der Ringmauergasse.
Villach
28/09/2025
Umleitungen & Co.

Neue Baustellen sorgen in Villach für Verzögerungen

Verkehrsbehinderungen, Sperren und Umleitungen: In den kommenden Tagen wird in Villach wieder fleißig gebaut. Aufgrund dessen solltet ihr mehr Zeit einplanen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(9 Wörter)

Villachs Baustellen auf einem Blick:

  • Grabungsarbeiten im Bereich der Tiroler Straße 19 sorgen zwischen dem 6. und 17. Oktober 2025 für Verkehrsbehinderungen.
  • Auch entlang der Ringmauergasse auf Höhe Hans-Gasser-Platz 9 kommt es aufgrund einer Kranaufstellung am 30. September zu Verkehrsbehinderungen.
  • Aufgrund von Grabungsarbeiten im Kreuzungsbereich Urlakenstraße / Millstätter Straße kommt es von 6. bis 31. Oktober zu einer Einbahnführung Richtung Millstätter Straße. Eine Umleitung erfolgt über die Millstätter Straße und die L 49 Ossiachersee-Südufer Straße.
  • Wegen der Generalsanierung des R 1 Drauradweg ab Höhe der Europastraße 2 kommt es bis 23. Oktober zudem zu einer Sperre des Geh- und Radweges.
  • Am Drauradweg R1 kommt es bis zum 10. Oktober zudem zu einer weiteren Sperre. Grund ist eine Generalsanierung der Brücke B1 (auf Höhe des Kreisverkehrs St.Magdalener Straße/Technologieparkstraße).

