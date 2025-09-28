Neue Baustellen sorgen in Villach für Verzögerungen

Grabungsarbeiten im Bereich der Tiroler Straße 19 sorgen zwischen dem 6. und 17. Oktober 2025 für Verkehrsbehinderungen.

Auch entlang der Ringmauergasse auf Höhe Hans-Gasser-Platz 9 kommt es aufgrund einer Kranaufstellung am 30. September zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund von Grabungsarbeiten im Kreuzungsbereich Urlakenstraße / Millstätter Straße kommt es von 6. bis 31. Oktober zu einer Einbahnführung Richtung Millstätter Straße. Eine Umleitung erfolgt über die Millstätter Straße und die L 49 Ossiachersee-Südufer Straße.

Wegen der Generalsanierung des R 1 Drauradweg ab Höhe der Europastraße 2 kommt es bis 23. Oktober zudem zu einer Sperre des Geh- und Radweges.