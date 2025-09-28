Skip to content
/ ©zVg. / maurizio.ksj
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Rauchwolke, die von einer Parkgarage in Annenheim aufsteigt.
Eine Rauchwolke stieg aus einer Parkgarage am Ossiacher See auf.
Annenheim
28/09/2025
Brennt es? Meterhohe Rauchwolke über Annenheim sichtbar

Für Aufruhr sorgte am Sonntagvormittag eine Rauchwolke, welche von einer Parkgarage in Annenheim aufstieg. Mehrere Leser wandten sich besorgt an 5 Minuten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Auch vom anderen Ende des Ossiacher Sees war die meterhohe Rauchwolke klar erkennbar. Leser vermuteten dahinter einen Brand und wandten sich an 5 Minuten. Auf Nachfrage gab Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Daniel Frank aber rasch Entwarnung: „Es handelt sich lediglich um eine Übung.“ Durchgespielt wurde unter anderem ein PKW-Brand in besagter Parkgarage. Daher auch der Rauch. Des Weiteren wurde auch der Umgang mit gefährlichen Stoffen beübt. Vor Ort waren zirka 130 Kräfte des Abschnitts Gegendtal.

©zVg. / maurizio.ksj | Eine Rauchwolke sorgte am Ossiacher See für Verunsicherung.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 11:38 Uhr aktualisiert
