Brennt es? Meterhohe Rauchwolke über Annenheim sichtbar

Für Aufruhr sorgte am Sonntagvormittag eine Rauchwolke, welche von einer Parkgarage in Annenheim aufstieg. Mehrere Leser wandten sich besorgt an 5 Minuten.

Auch vom anderen Ende des Ossiacher Sees war die meterhohe Rauchwolke klar erkennbar. Leser vermuteten dahinter einen Brand und wandten sich an 5 Minuten. Auf Nachfrage gab Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Daniel Frank aber rasch Entwarnung: „Es handelt sich lediglich um eine Übung.“ Durchgespielt wurde unter anderem ein PKW-Brand in besagter Parkgarage. Daher auch der Rauch. Des Weiteren wurde auch der Umgang mit gefährlichen Stoffen beübt. Vor Ort waren zirka 130 Kräfte des Abschnitts Gegendtal.

©zVg. / maurizio.ksj | Eine Rauchwolke sorgte am Ossiacher See für Verunsicherung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 11:38 Uhr aktualisiert