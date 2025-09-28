Branche mit Zukunft: „Energetik ist heute kein Randthema mehr“

Beim Kärntner Tag der Energetik in Villach diskutierten Fachleute über neue Wege zu mehr Energie und Wohlbefinden. Gerade in einer Zeit steigender Belastungen findet dieses Angebot immer größeren Zuspruch.

Die Energetik hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen Säule im Bereich der persönlichen Dienstleistungen entwickelt.

Volles Haus im Parkhotel Villach: Rund 120 Teilnehmende folgten der Einladung zum Kärntner Tag der Energetik und zeigten damit die steigende Bedeutung energetischer Methoden. Ulfried Wallisch, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister in Kärnten, unterstrich die Bedeutung von Qualität und Miteinander: „Die Energetik ist heute kein Randthema mehr, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen. Umso wichtiger sind der Austausch, die Weiterbildung und ein starkes Bekenntnis zu Seriosität und Professionalität.“ Auch Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Nika Băsić unterstrich in ihrer Eröffnungsrede die Professionalität und Relevanz der Branche.

Eine starke Branche mit Zukunft

Aktuell gibt es in Kärnten 1.900 Energetiker in unterschiedlichsten Bereichen – von Humanenergetik über Raumenergetik bis hin zur Tierenergetik. Sie alle verfolgen das Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden vieler Menschen zu verbessern.