/ ©ASKÖ
Das Bild auf 5min.at zeigt die Verleihung des Jugendförderpreises.
Zwei junge Villacher Athleten bekamen den Jugendförderpreis.
Villach
28/09/2025
Junge Talente

Zwei Junge Villacher Athleten erhielten Jugendförderpreis

Gleich zwei junge Kärntner Leichtathletiktalente vom LC Villach erhielten am 26. September im Kärntner Landesmuseum in Klagenfurt den ASKÖ Kärnten Sparkasse Jugendförderpreis, den es bereits seit 1991 gibt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Jakub Zembaty und Sebastian Kofler wurden für ihre ausgezeichneten Leistungen, die sie heuer erbracht haben gewürdigt. Damit setzt die ASKÖ Kärnten ein klares Zeichen für die Förderung junger Talente und die Anerkennung der hervorragenden Nachwuchsarbeit in den Vereinen.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Verleihung des Jugendförderpreises.
©ASKÖ
