Zwei Junge Villacher Athleten erhielten Jugendförderpreis

Gleich zwei junge Kärntner Leichtathletiktalente vom LC Villach erhielten am 26. September im Kärntner Landesmuseum in Klagenfurt den ASKÖ Kärnten Sparkasse Jugendförderpreis, den es bereits seit 1991 gibt.

Jakub Zembaty und Sebastian Kofler wurden für ihre ausgezeichneten Leistungen, die sie heuer erbracht haben gewürdigt. Damit setzt die ASKÖ Kärnten ein klares Zeichen für die Förderung junger Talente und die Anerkennung der hervorragenden Nachwuchsarbeit in den Vereinen.