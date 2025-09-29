Strandbäder am Faaker See suchen neue Pächter

Kärntens größter freier Zugang, panoramabeach in Drobollach, zählt zu den beliebtesten Seebädern weit und breit. „Wir schreiben die dortige Gastronomie langfristig neu aus“, sagt Bäderreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Das Restaurant-Buffett und der Gastro-Kiosk sind bei den Gästen aller Altersgruppen – darunter viele Familien – sehr gefragt.“ Der Gastrobereich im panoramabeach ist eine attraktive Chancen für erfahrene und innovative Unternehmer.innen, die mit einem familienfreundlichen Angebote und chilliger Abendgastronomie punkten wollen. Mit der voll ausgestatteten Küche, 250 beschatteten Sitzplätzen, einer Dachterrasse und auch vielen Radfahrer, die hier gerne eine Pause einlegen, bietet die paronamabeach-Gastronomie hervorragenden Bedingungen.

Chance für Gastronomen am Faaker See

Im sunsetbeach in Egg am Faaker See können sich Allrounder gut verwirklichen: Der Strandbadbetrieb und die Gastronomie des 6500 Quadratmeter großen Freizeitareals sollten idealerweise gemeinsam von neuen Pächter:innen gemanagt werden. Die Parkplätze hier sind kostenlos, das Buffett mit Sitzterrasse ist auch für die Abendgastronomie im Licht des Sonnenuntergangs ideal. sunsetbeach liegt unmittelbar am Rad- und Spazierweg um den Faaker See. Zusatzeinnahmen ermöglichen die Vermietungen von Saisonkabinen, Sonnenliegen, Pavillons und Tretbooten. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Zum sunsetbeach kommen sehr viele Stammgäste, die das barrierefreie und kinderfreundliche Bad in vollen Zügen genießen.“