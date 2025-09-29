Kärntner Berglaufmeisterschaft: Rekorde am Villacher Hausberg

Auf 8,7 Kilometern und 1.104 Höhenmetern stellten sich am Samstag zahlreiche Sportler der Herausforderung, die normalerweise Wanderern oder Skitourengehern vorbehalten ist. Der Berglauf boomt – das zeigte sich auch in Kärnten: Von Pogöriach über Heiligengeist und den Steilhang bis hinauf zur Rosstrått‘n bewältigten die Läufer die extreme Strecke. Mit einer sensationellen Zeit von 58 Minuten sicherte sich Harald Oberkofler den Gesamtsieg und den Kärntner Landesmeistertitel. Bei den Damen triumphierte Gabriele Obmann mit einer starken Zeit von 68 Minuten.

© gemma.cc/KK © gemma.cc/KK © gemma.cc/KK

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll die Vielfalt des Sports: Unter den Finishern waren Athleten unter 18 Jahren ebenso wie über 75-Jährige. Damit bewies der Bewerb einmal mehr, dass Berglauf Generationen verbindet. Der vierte GEMMA-Berglauf war zugleich Teil des Kärntner Berglauf Cups, bei dem insgesamt mehr als 20 Bergläufe absolviert werden. „Die Teilnehmer haben eine unglaubliche Leistung vollbracht. Jeder Einzelne kann wirklich stolz sein. Besonders freut uns, dass immer mehr Läufer und Zuseher mit dabei sind“, betonten die Organisatoren Marc Germeshausen und Stefan Mak vom Verein GEMMA. Auch im kommenden Jahr will der Verein wieder den Villacher Hausberg zur sportlichen Bühne machen.