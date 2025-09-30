Skip to content
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in der Tafernerstraße in Villach.
Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Perau standen im Einsatz.
Villach
30/09/2025
Feuerwehreinsatz

Rauchentwicklung in Wohnhaus: Bewohnerin reagiert geistesgegenwärtig

Am Dienstagmorgen wurde eine Mieterin in einem Wohnhaus in Villach durch das akustische Signal ihres Heimrauchmelders geweckt. Noch beim Aufwachen bemerkte sie eine starke Rauchentwicklung in ihrer Wohnung im 8. Obergeschoss.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, verließ sofort die Wohnung und alarmierte über den Feuerwehrnotruf die Einsatzkräfte. Wenige Minuten später trafen der Löschzug der Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwillige Feuerwehr Perau am Einsatzort ein und begannen umgehend mit der Lageerkundung in der betroffenen Wohnung.

Atemschutztrupp im Einsatz

Zunächst konnte jedoch keine konkrete Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt werden. Nach einer intensiven Kontrolle mehrerer Stockwerke wurde schließlich ein Brandherd in einer tiefergelegenen Wohnung entdeckt. Auch dort hatten mittlerweile die Rauchmelder Alarm ausgelöst. Ein Atemschutztrupp verschaffte sich Zutritt zur betroffenen Wohnung und durchsuchte sie nach eventuell anwesenden Personen – die Wohnung war jedoch zum Zeitpunkt des Vorfalls leer.

Rauchmelder verhinderte Schlimmeres

Als Ursache für die starke Rauchentwicklung wurde ein eingeschalteter Herd mit darauf abgestellten Plastikgeschirr festgestellt. „Dank der Auslösung des Heimrauchmelders und der raschen Alarmierung durch die Bewohnerin konnte Schlimmeres verhindert werden“, betonte Einsatzleiter Martin Regenfelder.

35 Florianis waren vor Ort

Nach der Kontrolle aller Wohnungen in dem betroffenen Gebäudestrang sowie der Belüftung der verrauchten Bereiche mittels Hochleistungslüftern wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz standen rund 35 Kräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Feuerwehr Perau mit insgesamt sechs Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst.

