ARGE Sozial Villach: Erste Anlaufstelle bei Sorgen und Problemen

Immer mehr Menschen melden sich bei 5 Minuten, weil sie Geldsorgen haben und nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren sollen - hierbei kann die ARGE Sozial Villach helfen.

Der Verein versteht sich als zentrale Drehscheibe im sozialen Bereich und bietet ein breites Angebot an Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Von individueller Beratung bis hin zu ganz praktischer Hilfe – die Organisation ist für Betroffene eine wichtige Anlaufstelle.

Sozialberatung

Das Team unterstützt bei sozialen, finanziellen und persönlichen Problemen, informiert über Förderungen und hilft bei Antragsstellungen – etwa bei Wohnbeihilfe, Familienzuschüssen, Pflegegeld oder Rezeptgebührenbefreiungen. Auch bei Stromrückständen, drohenden Stromabschaltungen oder in Fällen von Delogierungsgefahr gibt es gezielte Hilfestellung. Zudem bietet die ARGE eine freiwillige Mittelverwaltung für Klienten, die finanzielle Schwierigkeiten bewältigen möchten.

Lebensmittelausgabe & Tagesstätte

Viermal pro Woche werden Lebensmittel kostenlos an Bedürftige ausgegeben – eine spürbare Entlastung für das Haushaltsbudget. In der Tagesstätte stehen ein kostenloses Frühstück und Mittagessen sowie eine Duschmöglichkeit zur Verfügung. Im Lager in der Zehenthoftstraße 35 können gebrauchte Möbelstücke und Elektrogeräte nach Verfügbarkeit erworben werden.

So funktioniert die Hilfe

Für die Beratung gibt es keine Voraussetzungen. Bei Antragstellungen werden die jeweiligen Richtlinien und Förderbedingungen geprüft. Termine werden so rasch wie möglich vergeben – dringende Notsituationen haben oberste Priorität. Bereits bei der Terminvereinbarung geben die Berater Auskunft über die benötigten Unterlagen, damit eine reibungslose Abwicklung möglich ist. Betroffene können sich telefonisch unter +43 4242/222 16 oder per E-Mail an arge@arge-sozial-villach.at melden.