Krankheitsfall: Relief von Kärnten bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Ab Mittwoch, 1. Oktober, muss das Relief von Kärnten im Schillerpark bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Ausnahme: Zur „ORF-Lange Nacht der Museen“ ist die Landschaftsplastik geöffnet.

Der Betrieb durch einen Krankheitsfall ab 1. Oktober bis auf Weiteres nicht mehr möglich.

Das Relief von Kärnten, Europas größte Landschaftsplastik, wird im Regelfall eindrucksvoll durch spektakuläre Ton-, Licht- und Bildeffekte und mit spannenden Kurzfilmen inszeniert. „Leider ist der Betrieb durch einen Krankheitsfall ab 1. Oktober nicht mehr möglich – das Relief muss daher bis auf Weiters geschlossen bleiben“, teilt die Stadt am Dienstag in einer Aussendung mit. Die anderen Standorte, nämlich das Museum Villach, der Stadtpfarrturm und der Schauraum in der Burg sind weiterhin regulär geöffnet.

Öffnungszeiten im Überblick Museum der Stadt Villach

DI bis SO, 10 bis 16.30 Uhr

MO geschlossen (Ausnahme: Feiertag)

Stadtpfarrturm

MO bis SA, 10 bis 16.30 Uhr (Juli, August bis 18 Uhr)

Historischer Schauraum Villacher Burg

MO bis SO, 9 bis 17 Uhr (t‰glich)

Auch zur „ORF-Lange Nacht der Museen“ wird das Relief von Kärnten ganz regulär

geˆffnet sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 21:33 Uhr aktualisiert