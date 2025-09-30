Skip to content
/ ©Pressefoto/Stadt Villach
Das Bild auf 5min.at zeigt das Relief von Kärnten
Der Betrieb durch einen Krankheitsfall ab 1. Oktober bis auf Weiteres nicht mehr möglich.
Villach
30/09/2025
Ab 1. Oktober

Krankheitsfall: Relief von Kärnten bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Ab Mittwoch, 1. Oktober, muss das Relief von Kärnten im Schillerpark bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Ausnahme: Zur „ORF-Lange Nacht der Museen“ ist die Landschaftsplastik geöffnet.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Das Relief von Kärnten, Europas größte Landschaftsplastik, wird im Regelfall eindrucksvoll durch spektakuläre Ton-, Licht- und Bildeffekte und mit spannenden Kurzfilmen inszeniert. „Leider ist der Betrieb durch einen Krankheitsfall ab 1. Oktober nicht mehr möglich – das Relief muss daher bis auf Weiters geschlossen bleiben“, teilt die Stadt am Dienstag in einer Aussendung mit. Die anderen Standorte, nämlich das Museum Villach, der Stadtpfarrturm und der Schauraum in der Burg sind weiterhin regulär geöffnet.

Öffnungszeiten im Überblick

Museum der Stadt Villach
DI bis SO, 10 bis 16.30 Uhr
MO geschlossen (Ausnahme: Feiertag)
Stadtpfarrturm
MO bis SA, 10 bis 16.30 Uhr (Juli, August bis 18 Uhr)
Historischer Schauraum Villacher Burg
MO bis SO, 9 bis 17 Uhr (t‰glich)
Auch zur „ORF-Lange Nacht der Museen“ wird das Relief von Kärnten ganz regulär
geˆffnet sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 21:33 Uhr aktualisiert
