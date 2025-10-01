Skip to content
/ ©Privat
Das Bild auf 5min.at zeigt Stefanie Kurath vom LC VIllach.
Stefanie Kurath vom LC Villach erreichte den sechsten Rang in Amstetten.
Villach
01/10/2025
Stefanie Kurath
Kinderhilfe Lauf: LC Villach Athletin stürmt auf Platz sechs

Die LC Villach Athletin Stefanie Kurath konnte beim Kinderhilfe Lauf in Amstetten den großartigen sechsten Platz belegen.

von Marlene Dorfer
Am 28. September 2025 fanden in Amstetten die Österreichischen Meisterschaften im zehn Kilometer Straßenlauf im Rahmen des 9. Kinderhilfe Laufes statt. Als einzige Teilnehmerin vom LC Villach mit dabei Stefanie Kurath. Sie belegte in einem starken Starterfeld mit 36:32 Minuten den ausgezeichneten Gesamtrang.

