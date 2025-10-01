Kinderhilfe Lauf: LC Villach Athletin stürmt auf Platz sechs

Am 28. September 2025 fanden in Amstetten die Österreichischen Meisterschaften im zehn Kilometer Straßenlauf im Rahmen des 9. Kinderhilfe Laufes statt. Als einzige Teilnehmerin vom LC Villach mit dabei Stefanie Kurath. Sie belegte in einem starken Starterfeld mit 36:32 Minuten den ausgezeichneten Gesamtrang.