Die Endlos-Baustelle: Mölzer kritisiert Hanke und ASFINAG

Kein Tag vergeht, an dem es sich auf der Autobahn im Bereich Villach-St. Andrä nicht staut. Drei Jahre will die ASFINAG die dortige Unterflurtrasse neu bauen. Doch vielen fehlt dafür jedes Verständnis.

FPÖ-Nationalrat Wendelin Mölzer wird nun im Parlament wegen dieser Unzumutbarkeit aktiv. Im Zuge einer parlamentarischen Anfrage an den Bundesminister für Infrastruktur, Peter Hanke, bringt FPÖ-Nationalratsabgeordneter Wendelin Mölzer deutliche Kritik am geplanten Neubau der Unterflurtrasse zum Ausdruck. Die ASFINAG veranschlagt – wie berichtet – für die gerade einmal 470 Meter lange Strecke drei Jahre Bauzeit. Mölzer: „Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.“ Und weiter: „Wie kann es sein, dass eine Infrastruktur, die erst 40 Jahre alt ist, bereits derart beschädigt ist, dass ein vollständiger Neubau notwendig erscheint?“ All das will Wendelin Mölzer vom Infrastrukturminister wissen.

38 Millionen Euro für Neubau

Die Kritik des freiheitlichen Nationalrates betrifft auch die Kosten. Mölzer: „38 Millionen Euro sollen investiert werden. Gibt es eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse, die den Neubau statt einer Sanierung rechtfertigt?“ Darüber hinaus urgiert er, ob das Ministerium künftig höhere Qualitätsstandards plane, um die Lebensdauer der Infrastruktur deutlich zu verlängern und Mölzer will wissen, wie die regionale Mobilität während der Bauarbeiten gesichert werden soll. „Auch die Auswirkungen auf Pendler, Betriebe und den Güterverkehr seien bisher nicht ausreichend analysiert.“

Kritik an der Bauzeit

Drei Jahre Bauzeit also für eine 470 Meter lange brettelebene Strecke. Zum Vergleich: In China wurde dieser Tage die bisher höchste und gigantischste Autobahnbrücke eröffnet – über 600 Meter hoch und mehrere Kilometer lang. Die Bauzeit? Sie werden es erraten: auch drei Jahre.