Silbersee wird zum Schauplatz von spektakulärer Einsatzübung

Landesübung der Kärntner Wasserretter: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wird zwischen dem 3. und 4. Oktober 2025 am Silbersee trainieren.

Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, findet am Freitag und Samstag eine großangelegte Übung beim Silbersee statt.

Eine starke Gewitterfront trifft Oberkärnten und Villach. Der Landeskrisenstab wird einberufen. Um im Bedarfsfall rasch eingreifen zu können, werden auch die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) beim Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Villach zusammengezogen. Anschließend erfolgt die Alarmierung …

Großübung am Silbersee

Die bevorstehende Großübung „AQUARIUS25“ hat es in sich. Eineinhalb Tage lang werden verschiedenste Blaulichtorganisationen am Silbersee trainieren. „Ziel ist es, zirka 20 Einsatzszenarien am Wasser zu beüben, die Zusammenarbeit zu verstärken bzw. Abläufe effizient zu gestalten und diverses Equipment zu prüfen“, erklärt Daniel Fleischhacker, Sprecher des Kärntner Landesverbandes der Österreichischen Wasserrettung. Teilnehmen werden neben sämtlichen Fachreferaten der Wasserrettung auch die Feuerwehr, die Bergrettung, das Rotes Kreuz, der Samariterbund, die Rettungshundebrigade, das Bundesheer, das Innenministerium sowie die KELAG. Los geht es am Freitagnachmittag, dem 3. Oktober 2025.

Schauübung am Samstag

Für Interessierte gibt es zudem am Samstag, ab 10 Uhr, die Möglichkeit, einer Schauübung beizuwohnen. „Generell möchten wir auch darauf hinweisen, dass im Zeitraum der Übung an vielen Orten in Mittelkärnten mit vermehrtem Auftreten von Einsatzkräften und Blaulichtfahrzeugen zu rechnen ist“, so Fleischhacker abschließend.