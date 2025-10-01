Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg. / ÖWR Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Wasserretter, die inmitten eines Hochwassers stehen.
Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, findet am Freitag und Samstag eine großangelegte Übung beim Silbersee statt.
Silbersee
01/10/2025
Ab Freitag

Silbersee wird zum Schauplatz von spektakulärer Einsatzübung

Landesübung der Kärntner Wasserretter: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wird zwischen dem 3. und 4. Oktober 2025 am Silbersee trainieren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)

Eine starke Gewitterfront trifft Oberkärnten und Villach. Der Landeskrisenstab wird einberufen. Um im Bedarfsfall rasch eingreifen zu können, werden auch die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) beim Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Villach zusammengezogen. Anschließend erfolgt die Alarmierung …

Großübung am Silbersee

Die bevorstehende Großübung „AQUARIUS25“ hat es in sich. Eineinhalb Tage lang werden verschiedenste Blaulichtorganisationen am Silbersee trainieren. „Ziel ist es, zirka 20 Einsatzszenarien am Wasser zu beüben, die Zusammenarbeit zu verstärken bzw. Abläufe effizient zu gestalten und diverses Equipment zu prüfen“, erklärt Daniel Fleischhacker, Sprecher des Kärntner Landesverbandes der Österreichischen Wasserrettung. Teilnehmen werden neben sämtlichen Fachreferaten der Wasserrettung auch die Feuerwehr, die Bergrettung, das Rotes Kreuz, der Samariterbund, die Rettungshundebrigade, das Bundesheer, das Innenministerium sowie die KELAG. Los geht es am Freitagnachmittag, dem 3. Oktober 2025.

Schauübung am Samstag

Für Interessierte gibt es zudem am Samstag, ab 10 Uhr, die Möglichkeit, einer Schauübung beizuwohnen. „Generell möchten wir auch darauf hinweisen, dass im Zeitraum der Übung an vielen Orten in Mittelkärnten mit vermehrtem Auftreten von Einsatzkräften und Blaulichtfahrzeugen zu rechnen ist“, so Fleischhacker abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: