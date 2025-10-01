Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leserfoto
Ein Bild auf zeigt den Polo-Motorradstore in Villach.
Beschlossene Sache: Der POLO-Motorradstore in der Heidenfeldstraße schließt.
Villach
01/10/2025
Mitte Oktober

Motorrad-Fachgeschäft in Villach schließt

Der POLO-Motorradstore in Villach steht vor dem Aus: Das Geschäft in der Heidenfeldstraße schließt Mitte Oktober seine Türen. Aktuell läuft ein großer Räumungsverkauf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Wer Motorradbekleidung und -zubehör suchte, der wurde im POLO-Motorradstore in Villach fündig. Auf großen Plakaten kündigt der Händler nun jedoch seine Schließung an. „Danke für deine Treue“, steht dort geschrieben. „Wir freuen uns, dich weiterhin im Polo-Store Salzburg, Traun, Wien-Nord oder Wien-Süd begrüßen zu dürfen.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Plakate, welche die Schließung des Geschäfts ankündigen.
©Leserfoto |
Mit 15. Oktober 2025 schließt das Geschäft in der Heidenfeldstraße.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Plakate, welche die Schließung des Geschäfts ankündigen.
©Leserfoto |
Aktuell läuft ein großer Räumungsverkauf.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: