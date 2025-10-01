Motorrad-Fachgeschäft in Villach schließt

Der POLO-Motorradstore in Villach steht vor dem Aus: Das Geschäft in der Heidenfeldstraße schließt Mitte Oktober seine Türen. Aktuell läuft ein großer Räumungsverkauf.

Wer Motorradbekleidung und -zubehör suchte, der wurde im POLO-Motorradstore in Villach fündig. Auf großen Plakaten kündigt der Händler nun jedoch seine Schließung an. „Danke für deine Treue“, steht dort geschrieben. „Wir freuen uns, dich weiterhin im Polo-Store Salzburg, Traun, Wien-Nord oder Wien-Süd begrüßen zu dürfen.“