Grüne Zone gilt seit 1. Oktober: Was Autofahrer wissen sollten

Anrainer können Jahreskarten online oder im Rathaus beantragen. Seit gestern können Nicht-Anrainer Jahres- und Monatstickets über einen Online-Shop direkt kaufen. Auch eine Info-Hotline wurde eingerichtet.

Mit Stimmen von SPÖ, FPÖ, ÖVP, Erde und Grünen wurde die Einführung der Grünen

Zone beschlossen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach.

Seit 1. Oktober

Die gebührenpflichtige Parkzone gilt seit 1. Oktober. Sie grenzt an die bestehende blaue Kurzparkzone an. Der Grund für die Einführung: Eine Verkehrsflussanalyse ergab, dass pro Tag rund 29.000 Fahrzeuge nach Villach kommen. Ein Großteil davon sind Pendler. Durch diese enorme Verkehrsbelastung entsteht ein hoher Parkdruck. Erfahrungen aus anderen Städten mit Grünen Zonen zeigen, dass der Parkdruck dadurch verringert werden kann. Zudem investierte die Stadt massiv in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, heißt es weiter. Darüber hinaus ergibt ein abgestimmter Verkehr mit ÖBB und Regionalbussen in Summe eine sehr gute Erreichbarkeit.

Anrainer, Nicht-Anrainer und Grundwehrdiener der Lutschounig-Kaserne

Anrainer können ihre Bewohner-Parkberechtigung bereits seit 19. September beantragen. Entweder online auf der Website oder im Rathaus (Passamt, Standesamtsplatz 2). Nicht-Anrainer können Jahres- und Monatskarten seit 1. Oktober direkt kaufen. Entweder online oder im Rathaus (Abteilung Abgaben, Standesamtsplatz 3). Grundwehrdiener der Lutschounig-Kaserne können ihre vergünstigten Halbjahreskarten ebenso seit 1. Oktober über den Ticketshop kaufen.